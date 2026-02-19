MỹSau một thập kỷ giải nghệ, Ronda Rousey sẽ trở lại võ đài MMA để đối đầu Gina Carano tại California vào ngày 16/5.

Trận đấu giữa hai biểu tượng của MMA nữ sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Intuit Dome (California, Mỹ) và đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện MMA được phát trực tuyến trên nền tảng Netflix. Trận đấu sẽ diễn ra trong 5 hiệp ở hạng 145lb (khoảng 65,8 kg).

"Đã chờ rất lâu để công bố điều này: tôi và Gina Carano sẽ so tài trong trận siêu đấu lớn nhất lịch sử thể thao đối kháng nữ", Rousey chia sẻ.

Huyền thoại UFC Ronda Rousey tái xuất sau 10 năm Netflix đăng video thông báo về trận Ronda Rousey - Gina Carano.

Sự kiện do công ty quảng bá Most Valuable Promotions của Youtuber kiêm võ sĩ quyền Anh Jake Paul tổ chức - lần đầu lấn sân sang MMA. Theo đại diện ban tổ chức, Rousey và Carano là hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử MMA nữ, những người "phá vỡ trần" và đặt nền móng cho sự phát triển của môn thể thao này.

Về chuyên môn, trận đấu bị cho là đã qua thời điểm "vàng", khi cả hai đều rời xa sàn đấu đỉnh cao nhiều năm. Tuy nhiên, sức hút thương mại của Rousey vẫn rất lớn. Ở thời kỳ đỉnh cao tại UFC, chỉ Jon Jones hoặc Conor McGregor mới có thể vượt qua cô về độ nổi tiếng.

Chiến lược của Netflix khá rõ ràng: tận dụng tên tuổi các ngôi sao lớn nhất làng võ để tạo ra những sự kiện đơn lẻ quy mô lớn. Trận đấu giữa Katie Taylor và Amanda Serrano từng thu hút khoảng 6 triệu lượt xem trên nền tảng này - con số được xem là thước đo cho màn so tài sắp tới.

Ronda Rousey sẽ đấu Gina Carano tại nhà thi đấu Intuit Dome, California, Mỹ ngày 16/5. Ảnh: Netflix

Rousey là VĐV toàn diện hiếm có. Cô là VĐV nữ của Mỹ đầu tiên giành huy chương Olympic môn judo khi đoạt HC đồng tại Thế vận hội Mùa hè 2008. Rousey bắt đầu sự nghiệp MMA vào năm 2011 với King of the Cage, rồi gia nhập Strikeforce và trở thành nhà vô địch cuối cùng của hạng cân bantamweight nữ tại đây trước khi Strikeforce bị UFC mua lại.

Rousey là người đầu tiên ký hợp đồng với UFC, nơi cô trở thành nhà vô địch đầu tiên của hạng bantamweight nữ. Sự nghiệp của Rousey tại UFC được đánh dấu bởi những kỳ tích, gồm kỷ lục 6 lần bảo vệ đai vô địch - thành tích nữ võ sĩ chưa từng có cho đến khi Valentina Shevchenko vượt qua vào năm 2022. Tuy nhiên, sau chuỗi 5 năm bất bại, cô gây sốc khi mất đai UFC vào tay Holly Holm, tiếp tục thua Amanda Nunes trong trận tái xuất và chính thức giải nghệ sau đó.

Ronda Rousey thực hiện đòn khóa buộc Liz Carmouche xin thua trong trận tranh đai bantamweight nữ tại UFC 157 ở Honda Center, Anaheim, California, Mỹ ngày 23/2/2013. Ảnh: Zuffa LLC

Không chỉ thành công ở MMA, Rousey còn lấn sân sang WWE, trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của môn đô vật này, với thành tích giành nhiều danh hiệu, gồm Raw Women's Championship và WWE Women's Tag Team Championship.

Với sức hút khổng lồ, nữ võ sĩ 39 tuổi xuất hiện trong các bộ phim Hollywood như Furious 7 và The Expendables 3, đồng thời phát hành cuốn tự truyện My Fight / Your Fight.

Carano, 43 tuổi, cũng là huyền thoại của võ tự do, từng được mệnh danh là "gương mặt đại diện của MMA nữ". Cô thi đấu tại Elite Xtreme Combat và Strikeforce từ năm 2006 đến 2009, với thành tích 7 thắng - 1 thua, và là người đầu tiên giúp MMA nữ trở nên phổ biến.

Sau khi giải nghệ, Carano chuyển sang diễn xuất, từng đóng các vai phụ trong Fast & Furious 6 (2013) và Deadpool (2016) hay tham gia loạt phim ăn khách The Mandalorian. Cô bị loại khỏi dự án năm 2021 sau những phát ngôn gây tranh cãi, trước khi đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện với Disney.

Carano tiết lộ chính Rousey là người chủ động đề xuất trận đấu: "Ronda nói chỉ có một người khiến cô ấy trở lại, và đó là tôi. Cô ấy cảm ơn vì tôi đã mở đường cho sự nghiệp của mình. Đây là một vinh dự", võ sĩ 43 tuổi chia sẻ.

Gina Carano (trái) khi còn thi đấu MMA đỉnh cao. Ảnh: ESPN

Với người hâm mộ lâu năm, Rousey - Carano là "siêu đấu trong mơ" chưa từng thành hiện thực. Carano giải nghệ vài năm trước khi Rousey ra mắt chuyên nghiệp. UFC từng nỗ lực xúc tiến màn so tài khi Rousey ở đỉnh cao phong độ, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận.

Dù còn những lo ngại về vấn đề sức khỏe của Rousey, đặc biệt là tiền sử chấn động não, giới chuyên môn tin rằng cả hai võ sĩ sẽ phải vượt qua quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước khi bước lên lồng bát giác.

Khả năng xuất hiện một cú knock-out hủy diệt có thể không cao, nhưng giá trị biểu tượng của màn tái xuất này là điều không thể phủ nhận. Sau nhiều năm chờ đợi, "trận đấu trong mơ" của MMA nữ cuối cùng cũng thành hiện thực.

Hồng Duy (theo BBC)