Huyền thoại Toán học Mỹ đầu quân cho học trò

Ken Ono, giáo sư Toán học danh tiếng, nghỉ việc ở đại học để về đầu quân cho Axiom - startup trí tuệ nhân tạo (AI) do học trò cũ sáng lập.

Quyết định được ông thông báo trên facebook cá nhân ngày 4/12. "Cập nhật cuộc sống: Tôi sẽ nghỉ ở Đại học Virginia để tham gia một cuộc phiêu lưu toán học và AI đầy thú vị", ông viết.

Cuộc phiêu lưu mà Ono nhắc tới là vị trí Nhà toán học sáng lập tại Axiom Math - công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon, California. Công ty do Carina Hong, một thiên tài Toán học gốc Trung, học trò cũ của Ono, sáng lập năm nay.

Theo The Wall Street Journal, Axiom được đặt theo tên một thuật ngữ, dùng để chỉ một chân lý cơ bản khởi đầu cho toàn bộ một lý thuyết toán. Mục tiêu của startup này là xây dựng một "nhà toán học AI", có khả năng suy luận thông qua các bài toán đã biết, tìm ra những bài toán mới và dùng bằng chứng để xác thực công trình của mình.

Tại Axiom, Ono phụ trách đưa ra những bài toán đại diện mà chỉ bằng cách hiểu các nguyên lý toán học mới giải quyết được. Ông cũng sẽ soạn thảo các chuẩn mực đo lường hiệu suất của hệ thống và định hướng cho các mô hình của Axiom.

Ono chia sẻ ông từng coi nhẹ AI khi công nghệ này mới ra đời. Tuy nhiên, chứng kiến sự vượt trội của công nghệ mới khiến ông thay đổi quan điểm, quyết định gia nhập Axiom để được tham gia vào việc "biến đổi cách thế giới vận hành".

Nhà Toán học Ken Ono. Ảnh: UVA College Foundation

Theo chia sẻ của Ono trên trang web của Đại học Virginia, ông lớn lên trong một gia đình nhập cư người Nhật Bản. Dù có năng khiếu bẩm sinh với môn Toán, ông từng bỏ học cấp 3 vì bị cha mẹ gây áp lực phải học thật giỏi môn này.

Nhờ quen biết nhà tâm lý học Julian Stanley tại Trung tâm Thanh thiếu niên Tài năng tại Đại học Johns Hopkins, Ono được giúp đỡ để vào Đại học Chicago năm 1985. Ông tốt nghiệp sau bốn năm, với điểm trung bình (GPA) chỉ 2.7/4.0.

Sau khi ra trường, Ono học tiếp thạc sĩ Toán tại Đại học California-Los Angeles, cốt để không phải trở về nhà. Trong quá trình đó, nhờ gặp gỡ và trò chuyện với thầy hướng dẫn là Giáo sư Basil Gordon, niềm đam mê với Toán dần được thắp lại. Ông học tiếp lên tiến sĩ, tốt nghiệp năm 1993.

Kể từ đó, Ono bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại một loạt trường hàng đầu Mỹ, trong đó có Đại học Illinois-Urbana Champaign, Đại học bang Pennsylvania, Đại học Wisconsin-Madison,... trước khi về Đại học Virginia năm 2019.

Trong suốt sự nghiệp, Ono là nhà lý thuyết số nổi tiếng với những nghiên cứu về các phép đồng dư Ramanujan, giả thuyết Ánh trăng umbral và các lĩnh vực chính khác của lý thuyết số, được nhiều người coi là một "hình mẫu vĩ đại" trong Toán học.

Ông còn gây chú ý trong giới bơi lội khi làm việc với các vận động viên, phân tích những chi tiết nhỏ nhất của kỹ thuật bơi để tối ưu hóa hiệu suất.

Ngoài ra, ông là Tổng biên tập tạp chí Khoa học Springer Nature, Ủy viên Ủy ban Toán học quốc gia Mỹ, Thành viên Hội đồng giáo dục Toán học Mỹ, Cố vấn STEM cho Hiệu trưởng Đại học Virginia,...

Ono cũng dẫn dắt các chương trình nghiên cứu hàng đầu dành cho sinh viên ưu tú bậc đại học. Học trò của ông đã đoạt hai giải thưởng Breakthrough Mirzakhani, 10 người đoạt giải Morgan, 9 giải Schafer và 2 học giả Rhodes - những giải thưởng danh giá nhất cho sinh viên và nghiên cứu sinh ngành Toán.

Trong số này, CEO của Axiom - Carina Hong, sếp mới của Ono, đã xuất sắc giành cả giải Morgan, Schafer và học bổng Rhodes.

Dù ngừng giảng dạy, Ono vẫn sẽ giám sát công việc nghiên cứu và sinh viên tại Đại học Virginia từ xa. Trước ý kiến cho rằng sự chuyển hướng của ông là "mất mát với Toán học", trên LinkedIn, Ono khẳng định "sẽ dành nhiều thời gian làm Toán hơn".

Khánh Linh (Tổng hợp)