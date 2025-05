'Huyền thoại rock Freddie Mercury bí mật có con'

Thủ lĩnh nhóm Queen - Freddie Mercury - có con ngoài ý muốn với vợ của bạn thân cách đây gần 50 năm, theo tiểu sử "Love, Freddie".

Gần đây, cái tên Freddie Mercury gây chú ý trở lại sau khi tờ Daily Mail đưa tin tác giả người Anh Lesley-Ann Jones hé lộ bí mật đời tư của ông trong quyển Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, dự kiến ra mắt ngày 5/9. Lần đầu tiên thông tin nghệ sĩ có con được đề cập. Ngay cả Jim Hutton - người yêu đồng giới của Mercury - cũng không nhắc dù từng viết hồi ký về chuyện tình của cả hai, sau khi ca sĩ qua đời năm 1991.

Trong sách, con gái của ông được gọi ẩn danh là B, sinh năm 1976, đang làm việc trong ngành y tại Anh. B khẳng định rất gắn bó với cha, thường xuyên gặp Mercury đến khi ông mất năm 45 tuổi. Cô cho biết đang giữ 17 tập nhật ký của nghệ sĩ, gồm các ghi chép của ông về nhiều sự kiện trong đời, cũng là phần lớn nội dung của tiểu sử.

Bìa sách "Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love (Tình yêu, Freddie: Cuộc đời và tình yêu bí mật của Freddie Mercury)". Ảnh: Whitefox Publishing Ltd

Theo tác giả, chỉ những người thân với Mercury như ba mẹ, em gái, các thành viên trong nhóm Queen và Mary Austin - vị hôn thê cũ, bạn thân của ông - mới biết sự tồn tại của B. Sinh thời, Freddie Mercury thường xuyên thăm con gái, khi đó cô sống cùng mẹ ruột và cha dượng. Trong thời gian hoạt động và lưu diễn cùng ban nhạc, Mercury và con "trò chuyện hàng ngày".

"Freddie Mercury đã và vẫn là cha tôi. Tình cha con của chúng tôi rất thắm thiết và tràn đầy yêu thương từ lúc tôi sinh ra và kéo dài suốt 15 năm cuối đời của ông. Cha thương yêu và hết lòng vì tôi. Hoàn cảnh tôi chào đời có thể xem là bất thường, thậm chí gây sốc theo tiêu chuẩn của nhiều người. Nhưng điều đó không làm thay đổi tình thương và sự chăm sóc của ông dành cho tôi. Cha nâng niu tôi như một báu vật", trích lời kể của B trong chương 1.

Freddie Mercury trong buổi biểu diễn tại Oakland, California năm 1986. Ảnh: WireImage

Daily Mail cho biết B chủ động liên hệ Lesley-Ann Jones để kể về các quyển nhật ký của Freddie Mercury năm 2021. Ban đầu, Jones thừa nhận "cực kỳ hoài nghi" khi nghe câu chuyện của B, nhưng thay đổi suy nghĩ trước những bằng chứng gồm hình ảnh, giấy tờ ngân hàng. B cũng không đòi tiền công hay danh tiếng.

"Tôi có tính nghi ngờ mọi thứ, nhưng lần này tôi hoàn toàn tin cô ấy không phải kẻ ảo tưởng. Không ai có thể làm giả tất cả thứ này. Tại sao cô ấy lại làm việc với tôi trong ba năm rưỡi mà chẳng hề đòi hỏi điều gì?", Lesley-Ann Jones nhận định. Ngoài ra, tác giả hé lộ B, hiện 48 tuổi, rất giàu có nhờ hưởng một phần thừa kế từ Mercury và cha dượng.

Về lý do chọn lên tiếng vào lúc này, B giải thích trong một lá thư được in trong tiểu sử: "Sau hơn ba thập niên của sự dối trá, suy đoán và bóp méo sự thật, đã đến lúc để Freddie tự lên tiếng. Những người biết sự tồn tại của tôi đã giữ bí mật lớn nhất của cha vì họ trung thành với Freddie. Việc chọn công khai danh tính ở tuổi trung niên là quyết định của riêng tôi. Chẳng ai ép tôi làm điều này. Ông đã giao phó cho tôi - người con duy nhất, cũng là người thân cận nhất của ông - loạt sổ tay riêng tư được xem như bản ghi chép những suy nghĩ thầm kín, ký ức và nỗi niềm về mọi thứ ông từng trải qua".

Chân dung Freddie Mercury năm 1975. Ảnh: Redferns

Theo tiểu sử, Freddie Mercury bắt đầu viết nhật ký từ ngày 20/6/1976 - thời điểm ông biết về cái thai, hai ngày sau khi Queen ra mắt đĩa đơn You're My Best Friend. Trong nhật ký, nghệ sĩ còn kể về tuổi thơ sống tại Zanzibar, Tanzania - nơi ông sinh ra và lớn lên với tên thật Farrokh Bulsara. Ông là con trai của gia đình thuộc cộng đồng người Ba Tư gốc Ấn, từng học tại trường nội trú kiểu Anh tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Mercury hồi tưởng về những ngày tháng cùng gia đình rời Zanzibar năm 1964 và định cư ở Middlesex, London. Trang cuối cùng khép lại vào ngày 31/7/1991, khi ấy sức khỏe ông suy yếu nghiêm trọng do mắc căn bệnh viêm phổi biến chứng từ AIDS. Gần bốn tháng sau, ông qua đời.

Freddie Mercury sinh năm 1946, là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh. Ông làm thủ lĩnh ban nhạc Queen từ giữa những năm 1970 đến khi qua đời. Huyền thoại nhạc rock đã tạo ra nhiều bản hit như Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love. Giọng ca xuất sắc được ghi danh vào Bảo tàng Danh vọng Rock and Roll vào năm 2001.

Năm 2018, cuộc đời ông lên màn ảnh rộng qua bộ phim tiểu sử Bohemian Rhapsody. Trong phim, diễn viên Rami Malek vào vai Freddie Mercury và giành giải Nam chính xuất sắc Oscar 2019. Dự án thu về 900 triệu USD, là một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2018.

Freddie Mercury hát "Bohemian Rhapsody" cùng ban nhạc Queen Freddie Mercury hát bản hit "Bohemian Rhapsody" cùng ban nhạc Queen năm 1985. Video: YouTube/ Live Aid

Phương Thảo (theo Daily Mail, Guardian, People)