Huyền thoại Ngoại hạng Anh khuyên Gyokeres chạy chỗ nhiều hơn

Theo Gary Lineker và Alan Sheare, tiền đạo Viktor Gyokeres cần tích cực chạy chỗ hơn để cải thiện hiệu suất ghi bàn ở Arsenal.

Gyokeres từng ghi 97 bàn qua 102 trận cho Sporting Lisbon trong hai năm thi đấu ở Bồ Đào Nha, rồi được Arsenal chiêu mộ với giá hơn 86 triệu USD hè 2025. Tuy nhiên, tiền đạo Thụy Điển hiện chỉ ghi được 5 bàn sau 15 lần ra sân cho "Pháo Thủ" ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong đó, 4 bàn ghi vào lưới các đội đang vật lộn trụ hạng là Burnley, Nottingham Forest và Leeds Utd.

"Tôi nghĩ giống hầu hết tiền đạo, Gyokeres là mẫu cầu thủ chờ đợi xem quả bóng sẽ đi đâu, chờ đến khi nó được tạt vào rồi mới tấn công khoảng trống", Lineker nhận xét trên podcast The Rest is Football hôm 29/12. "Nhưng đó lại chính là cách các hậu vệ hành xử. Là một tiền đạo, bạn phải đánh cược vào điểm mà mình nghĩ bóng có thể tìm đến, tiến đến đó ngay khi đồng đội chuẩn bị tạt vào. Nếu làm vậy, bạn sẽ chiếm được lợi thế trước các hậu vệ".

Gyokeres dứt điểm trong trận Aston Villa - Arsenal trên sân Villa Park ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Theo danh thủ từng khoác áo Barca và Tottenham, Gyokeres nên quyết đoán và chịu khó chạy chỗ thường xuyên hơn để đón các đường chuyền, dù có thể không phải lúc nào bóng cũng sẽ tìm đến đúng vị trí của mình. Tiền đạo từng ghi 48 bàn cho tuyển Anh từ 1984 đến 1992 cũng khuyên tân binh của Arsenal nên học hỏi Dominic Calvert-Lewin, người đã "nổ súng" qua 5 trận liên tiếp cho Leeds.

"Calvert-Lewin đã mang đến một ví dụ hoàn hảo về cách một tiền đạo cần làm trong bàn thắng của Leeds trước Sunderland vừa qua", Lineker nói. "Cậu ấy không chờ đợi xem bóng sẽ đi đâu. Cậu ấy di chuyển tức thì, tách người kèm rồi tăng tốc lao về cột gần với hy vọng bóng sẽ được chuyền đến vị trí đó. Và quả thực là vậy. Tôi chưa thấy Gyokeres thường xuyên làm như thế".

Từng về nhì trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 1986, Lineker khẳng định kỹ năng chạy chỗ là thứ mà bất kỳ tiền đạo nào cũng có thể học được theo thời gian. "Erling Haaland, Harry Kane, hay Robert Lewandowski... họ đều biết cách di chuyển thông minh vào những khoảng trống có thể mang lại cơ hội. Đây là một kỹ năng có thể học được, vì nó chỉ là quá trình tiến bộ dựa trên kinh nghiệm. Chạy chỗ đón bóng giống như chuyện xác suất vậy: chạy càng nhiều, cơ hội nhận chuyền càng cao", Lineker chia sẻ.

Cùng có mặt trong chương trình The Rest is Football là một huyền thoại khác của bóng đá Anh Alan Shearer - cựu tiền đạo từng ghi lần lượt 112 và 148 bàn trong màu áo Blackburn Rovers và Newcastle Utd. Ông cũng đồng tình với nhận định từ Lineker.

"Nếu một tiền đạo chạy chỗ rồi mà bóng không tìm đến, anh ta không được nản lòng, vẫn cứ phải tiếp tục", Shearer khẳng định. "Nếu có 10 quả tạt mà bạn chỉ cần đón được một thôi thì thế cũng đã là quá ổn. Chỉ cần vậy thôi là một tiền đạo đã hoàn thành nhiệm vụ, có bàn thắng, thậm chí có thể là bàn quyết định".

Cựu chân sút từng về thứ ba trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 1996 cũng không cho rằng vấn đề thiếu hụt cơ hội ngon ăn của Gyokeres nằm ở thói quen xử lý bóng cắt chéo vào trong bằng chân trái từ cánh phải của Saka. "Bất kể đồng đội có ngoặt sang trái, sang phải hay tìm cách trả ngược về tuyến hai, một tiền đạo vẫn cứ phải thực hiện những pha chạy chỗ", Shearer kết luận.

Hoàng Thông tổng hợp