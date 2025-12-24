Huyền thoại Miura tìm được đội bóng mới ở tuổi 58

Nhật BảnTiền đạo Kazuyoshi Miura, có biệt danh là "King Kazu, sẽ nối dài sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp bằng mùa giải thứ 41.

Miura sẽ hết hợp đồng với đội hạng Tư của Nhật Bản, Atletico Suzuka, vào ngày 31/1/2026. Theo báo Tây Ban Nha Marca, tiền đạo 58 tuổi chuẩn bị tới đội hạng Ba Fukushima United theo dạng chuyển nhượng tự do.

Miura chơi cho Atletico Suzuka tại giải hạng Tư Nhật Bản năm 2025. Ảnh: Engoo

Miura bắt đầu được biết tới khi rời Nhật Bản vào năm 1982 để sang Brazil chơi cho đội trẻ Juventus-SP. Ông là nguồn cảm hứng cho tác giả Yoichi Takahashi trong quá trình sáng tác bộ truyện tranh nổi tiếng toàn cầu "Đội trưởng Tsubasa".

Miura từng trải qua 16 đội bóng khác nhau, gồm cả Santos (Brazil), Genoa (Italy) và Dinamo Zagreb (Croatia), giành bốn chức vô địch Nhật Bản và một chức vô địch Croatia. Năm 1992, ông đưa Nhật Bản tới chức vô địch châu Á và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á. Ông là cầu thủ lập công nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển với 55 bàn, chỉ kém Kunishige Kamamoto với 75 bàn.

Miura là Vua phá lưới vòng loại World Cup 1994 khi ghi 13 bàn. Bốn năm sau đó, ông xếp thứ hai với 14 bàn.

Trong khi nhiều cầu thủ cùng lứa đã về hưu hoặc làm HLV, Miura vẫn tập luyện để chơi chuyên nghiệp. Ông trở thành biểu tượng về sự bền bỉ và tinh thần không ngừng cố gắng trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Tuy nhiên, đóng góp của cầu thủ 58 tuổi ngày càng giảm. Lần gần nhất ông ghi bàn là mùa 2022, cho Atletico Suzuka. Mùa 2025, ông chỉ chơi sáu trận.

Thanh Quý (theo Marca)