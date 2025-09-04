Huyền thoại Man Utd chọn tân binh Man City là hợp đồng tốt nhất

AnhPaul Scholes chọn Gianluigi Donnarumma - thủ môn vừa gia nhập Man City - là hợp đồng tốt nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Ngoại hạng Anh vừa trải qua "phiên chợ hè" sôi động với kỷ lục 4,06 tỷ USD đổ vào việc mua sắm cầu thủ. Rất nhiều bản hợp đồng lớn được các đội bóng thực hiện như Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz (Liverpool), Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko (Man Utd), Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Eberechi Eze (Arsenal) và Joao Pedro (Chelsea).

Tuy nhiên khi được hỏi về thương vụ tốt nhất, Scholes chọn Donnarumma. Huyền thoại Man Utd nói hôm 3/9: "Với giá 35 triệu USD, Donnarumma chắc chắn là bản hợp đồng tốt nhất hè này. Tôi rất thích cậu ấy, một thủ môn xuất sắc. Nếu được, tôi sẽ đưa cậu ấy về Man Utd bất cứ lúc nào".

Donnarumma bắt trận chung kết Club World Cup, Chelsea 3-0 PSG hôm 13/7. Ảnh: Reuters

Man City chỉ tốn 35 triệu USD, ít hơn 7 triệu so với vụ mua thủ môn trẻ James Trafford từ Burnley, để chiêu mộ Donnarumma. Thủ môn người Italy có giá rẻ vì chỉ còn một năm hợp đồng với PSG. Bất đồng về lương khi đàm phán gia hạn và việc HLV Luis Enrique không tha thiết giữ chân là hai lý do thúc đẩy nhà đương kim vô địch Champions League đẩy anh ra đi.

Theo Scholes, Donnarumma thất sủng tại PSG vì Enrique muốn có một thủ môn chơi chân tốt hơn. Tuy nhiên, việc chuyển sang Man City cũng chưa chắc có lợi, vì HLV Pep Guardiola cũng đề cao việc thủ môn dùng chân phát triển bóng từ sân nhà.

"Cậu ấy không phù hợp với Man City", cựu tiền vệ từng giành hai Champions League và 11 Ngoại hạng Anh với Man Utd nói. "Với Pep, bạn gần như phải chơi với vai trò của một tiền vệ trung tâm ở vị trí thủ môn".

Donnarumma bắt đầu sự nghiệp tại AC Milan vào năm 2015, khi mới 16 tuổi. Năm 2021, anh gia nhập PSG, giành một Champions League và bốn Ligue 1. Trong chiến dịch chinh phục Champions League 2024-2025, Donnarumma đóng vai người hùng của PSG khi tỏa sáng ở các vòng loại trực tiếp trước Liverpool, Aston Villa và Arsenal.

Donnarumma cũng là trụ cột của tuyển Italy. Anh góp công giúp đội tuyển này vô địch Euro 2020, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Bên cạnh Donnarumma và Trafford, Man City còn chiêu mộ Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki và Tijjani Reijnders. Ở chiều ngược lại, đội chia tay một loạt tên tuổi như Jack Grealish, Ederson, Manuel Akanji, Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, Kyle Walker, Yann Couto, James McAtee...

Thanh Quý (theo Sport Mail)