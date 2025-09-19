Huyền thoại Man Utd chê thủ môn mới

AnhHai cựu cầu thủ Peter Schmeichel hay Paul Scholes thất vọng khi Man Utd chiêu mộ thủ môn Senne Lammens, thay vì Gianluigi Donnarumma.

"Tôi chưa từng nghe đến cái tên này cho đến gần đây", Schmeichel nói với SunSport. "Tôi biết cậu ấy có thống kê ấn tượng, nhưng là ở Antwerp tại Bỉ, với một đội bóng chỉ đứng thứ năm. Số liệu không cho thấy bạn học hỏi được gì sau một sai sót, hoặc bạn sẽ xử lý sức ép thế nào tại Man Utd. Đó là thứ áp lực không giống bất cứ đâu trong thế giới bóng đá".

Ở kỳ chuyển nhượng này, HLV Ruben Amorim giải quyết vấn đề thủ môn bằng việc mang về Lammens và để Andre Onana tới Trabzonspor theo dạng cho mượn. Trước đó, "Quỷ Đỏ" được cho là liên hệ với Emiliano Martinez của Aston Villa và Gianluigi Donnarumma của PSG. Cuối cùng, Martinez ở lại Villa Park, còn Donnarumma tới Man City.

Donnarumma (trái) được đánh giá trên trình Lammens. Ảnh: Sun

"Với Martinez, mọi thứ có vẻ phù hợp. Cậu ấy chính xác là thủ môn Man Utd cần. Đội bóng đáng lẽ nên ký với Martinez", Schmeichel nói thêm. "Với Donnarumma, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ khi có cơ hội chiêu mộ cậu ấy".

Tương tự đồng đội cũ, Scholes cho rằng Man Utd đã thất bại trong việc xử lý nâng chất lượng ở vị trí thủ môn: "Thủ môn là vấn đề rất lớn. Họ thực sự cần đến trận thua Grimsby mới nhận ra Onana không đủ tốt sao? Còn với Gianluigi Donnarumma, nếu Man Utd không cố gắng mua cậu ấy khi có thể, đó thực sự là một tội ác".

Hiện Man Utd thường sử dụng Altay Bayindir, bất chấp thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ chưa tạo được niềm tin vững chắc. Việc không có được người gác đền đủ uy tín khiến Scholes càng cảm thấy khó hiểu với cách chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford, khi tốn gần 270 triệu USD mua Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Diego Leon, nhưng không có thủ môn chất lượng.

"Bên tuyển trạch chỉ biết mua cầu thủ tấn công. Hàng công đúng là cần điều chỉnh, nhưng có cần đến như vậy không? Tôi không chắc", Scholes nói thêm. "Ở tuyến giữa, họ có bốn, năm cầu thủ, nhưng bất cứ sự kết hợp nào cũng chưa cho thấy hiệu quả. Tôi từng nghĩ đội bóng sẽ ưu tiên mua tiền vệ trung tâm hè rồi, người có thể cầm nhịp trận đấu. Đó là vấn đề lớn".

Vy Anh