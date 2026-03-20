Huyền thoại hành động Chuck Norris qua đời

MỹChuck Norris, diễn viên phim "The Way of the Dragon", người từng vô địch giải karate thế giới, qua đời ở tuổi 86.

Theo The Guardian, gia đình thông báo ông qua đời sáng 19/3 sau thời gian nhập viện điều trị. "Chúng tôi mong muốn giữ kín nguyên nhân ông qua đời, và muốn mọi người biết rằng ông đã ở bên gia đình và ra đi thanh thản. Với thế giới, ông là một võ sư, một diễn viên và là biểu tượng của sức mạnh. Với chúng tôi, ông là một người chồng tận tụy, một người cha và ông đầy yêu thương, một người anh em tuyệt vời", người thân diễn viên cho biết.

Sinh năm 1940 tại Oklahoma, Norris gia nhập không quân Mỹ năm 1958. Trong thời gian đóng quân tại Hàn Quốc, ông bắt đầu học môn võ Tang Soo Do. Sau khi xuất ngũ năm 1962, ông thi đấu chuyên nghiệp và đạt nhiều thành tích, trong đó có danh hiệu vô địch karate hạng trung chuyên nghiệp thế giới năm 1968. Norris gặp Lý Tiểu Long tại một sự kiện ở California năm 1964 và trở thành bạn bè, cùng huấn luyện võ thuật cho nhiều ngôi sao Hollywood.

Chuck Norris trong lễ vinh danh Đại sảnh Danh vọng Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ, năm 2014. Ảnh: AP

Sau đó, Lý Tiểu Long mời Norris tham gia bộ phim đầu tay do ông đạo diễn The Way of the Dragon (Mãnh long quá giang). Màn đối đầu kéo dài 10 phút giữa hai người trở thành kinh điển, được nhiều nhà phê bình ví như linh hồn của tác phẩm. Trường đoạn được dàn dựng theo hướng chân thực, tối giản kỹ xảo, tập trung vào kỹ thuật và nhịp điệu, tạo tiền đề cho phong cách hành động hiện đại.

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời năm 1973, Norris vẫn tiếp tục diễn xuất, có vai chính trong Breaker! Breaker!. Thành công thương mại của phim mở ra cơ hội để ông đến với loạt tác phẩm hành động kinh phí thấp đến trung bình. Tác phẩm của ông dù không được giới phê bình đánh giá cao nhưng luôn đạt doanh thu ổn định, có lượng khán giả trung thành.

Sau những phim như A Force of One và The Octagon, Norris bắt đầu thu hút sự chú ý của Hollywood. Vai cảnh sát Texas Lone Wolf McQuade giúp ông tiếp cận nhiều khán giả hơn. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là phim hợp tác cùng Lee Marvin, The Delta Force.

Tài tử ở tuổi ngoài 80. Ảnh: Instagram/Chuck Norris

Trong thập niên 1990, Norris tiếp tục đóng phim hành động, nhiều tác phẩm do em trai ông, Aaron, đạo diễn. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của ông giai đoạn này là loạt phim truyền hình Walker, Texas Ranger, lấy cảm hứng từ phim điện ảnh trước đó của ông, Lone Wolf McQuade. Ra mắt năm 1993, series kéo dài tám năm đến 2001, với Norris vào vai một nhân viên thực thi pháp luật thường xuyên sử dụng võ thuật. Tác phẩm cũng truyền cảm hứng cho meme nổi tiếng trên Internet "Chuck Norris facts". Cùng thời gian này, ông sáng lập môn võ riêng, có tên Chun Kuk Do (1990).

Từ những năm 2000, Norris xuất hiện trên màn ảnh thưa dần và hoạt động chính trị nhiều hơn. Năm 2016, ông ủng hộ ứng viên Donald Trump trong chiến dịch tranh cử trước bà Hillary Clinton.

Norris kết hôn hai lần với Dianne Holechek (1958-1989) và sau đó là Gena O’Kelley (từ 1998). Ông có ba người con với vợ đầu và hai con với vợ thứ hai.

Thanh Thanh (theo The Guardian)