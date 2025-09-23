Huyền thoại Đức đưa bạn gái kém 38 tuổi dự gala Quả Bóng Vàng

PhápCựu đội trưởng tuyển Đức Lothar Matthaus, 64 tuổi, sánh đôi cùng bạn gái 26 tuổi Theresa Sommer trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025.

Matthaus xuất hiện rạng rỡ khi khoác tay Sommer - người đẹp kém 38 tuổi từng học tại King’s College London và Đại học Durham.

Lothar Matthaus và bạn gái Theresa Sommer trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 tại nhà hát Chatelet, Paris, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: Profimedia

Hai người bắt đầu xuất hiện công khai cùng nhau từ tháng 4, khi dự một giải trượt tuyết nổi tiếng ở Áo. Sau đó, họ xuất hiện trên khán đài sân Allianz trong các trận Nations League của tuyển Đức.

Thời điểm đó, họ khẳng định chỉ đi trượt tuyết, nhưng việc cùng nhau dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 tại nhà hát Chatelet, Paris tối qua đã gần như xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Lothar Matthaus và bạn gái Theresa Sommer theo dõi trận đấu của tuyển Đức tại UEFA Nations League. Ảnh: BILD

Đời sống tình cảm của Matthaus luôn ồn ào, với năm cuộc hôn nhân. Người vợ đầu Silvia gắn bó từ 1981 đến 1992 và có hai con chung. Người vợ thứ hai là người mẫu, MC Thụy Sĩ Lolita Morena, có một con trai Loris, và ly dị năm 1999.

Sau đó, Matthaus kết hôn với nữ doanh nhân thời trang Marijana Colic năm 2003, rồi chia tay năm 2007. Năm 2008, ông gây sốc khi cưới người mẫu Ukraine Kristina Liliana Chudinova - kém 26 tuổi - sau một cuộc tình đầy sóng gió. Hôn nhân này tan vỡ sớm năm 2010 khi báo lá cải đăng ảnh Chudinova thân mật với một doanh nhân ở Monaco.

Lothar Matthaus và người vợ thứ năm, Anastasia Klimko dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2015.

Cuộc hôn nhân thứ năm với người mẫu Nga Anastasia Klimko bắt đầu năm 2014, đem lại cho Matthaus một cậu con trai, Milan. Hai người chia tay năm 2021 rồi từng xuất hiện chung tại lễ hội bia Oktoberfest 2023, khiến dư luận đồn đoán họ tái hợp, cho tới khi Matthaus công khai sánh đôi với Sommer.

Matthaus, sinh năm 1961, được xem là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử bóng đá Đức. Ông giữ kỷ lục cầu thủ Đức thi đấu nhiều trận nhất (15), ghi 23 bàn, dự 5 kỳ World Cup liên tiếp (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) - kỷ lục của FIFA thời điểm đó.

Matthaus là đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 1990 tại Italy, đồng thời đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu 1990 và được FIFA vinh danh Cầu thủ hay nhất thế giới năm 1991.

Lothar Matthaus là đội trưởng đưa Đức vô địch World Cup 1990.

Ở cấp CLB, Matthaus gắn bó phần lớn sự nghiệp với Bayern, nơi ông 7 lần vô địch Bundesliga và đoạt nhiều danh hiệu quốc nội khác. Ngoài ra, ông còn thành công tại Inter Milan, giành Serie A mùa 1988-1989 và UEFA Cup 1991.

Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, thông minh và khả năng sút xa uy lực, Matthaus được tạp chí World Soccer xếp vào danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỷ 20. Ông cũng là cầu thủ duy nhất từng dự World Cup ở hai thập kỷ (1980 và 1990) với vai trò vừa là tài năng trẻ, vừa là thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)