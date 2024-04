Huyền thoại điện ảnh Pháp đối mặt cáo buộc dâm ô nhiều người

Tài tử Gérard Depardieu, đại sứ toàn cầu của điện ảnh Pháp, sẽ hầu tòa tháng 10 với cáo buộc tấn công tình dục hai người trên phim trường vào năm 2021.

Quyết định truy tố được Văn phòng công tố Paris thông tin với báo chí hôm 24/4 cho hay, bị can Gérard Depardieu, 75 tuổi, đã bị thẩm vấn trong vài giờ tại đồn cảnh sát ở quận 14 của Paris, ngày 22/4.

Ông Gérard Depardieu được tại ngoại, phủ nhận mọi cáo buộc.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào tháng 10, sẽ xem xét các cáo buộc cưỡng hiếp, tấn công tình dục của "huyền thoại điện ảnh" này với hai nạn nhân, một nam một nữ. Các vụ hành hung bị cáo buộc diễn ra vào tháng 9/2021, trong quá trình quay bộ phim Les Volets Verts- The Green Shutters, văn phòng công tố cho biết.

Gérard Depardieu. Ảnh: France News

Một người nhận là nạn nhân được luật sư nêu tên là Amelie, 53 tuổi, nhà thiết kế phim trường. Bà Amelie đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên cảnh sát vào tháng hai, cáo buộc Gérard Depardieu ban đầu đưa ra những bình luận tục tĩu, sau đó hành hung khi bà bước ra khỏi trường quay và đi vào hành lang bên trong một biệt thự ở Paris, nơi bộ phim đang được quay.

Bà cho biết tài tử này đã tóm lấy mình một cách "tàn bạo" và khóa hai chân quanh người bà bằng một "lực phi thường" khiến không thể cử động. Nam diễn viên sau đó chuẩn bị thực hiện hành vi dâm ô thì các vệ sĩ của ông kịp thời đến, tách ra.

Giải thích về việc không tố cáo ngay thời điểm đó, bà Amelie cho hay không muốn ảnh hưởng đến công việc của các đồng nghiệp khác trong đoàn, cũng như việc phát hành bộ phim. "Lòng tốt của đoàn làm phim đã khiến tôi nghĩ rằng mình đã sẽ ổn thôi. Nhưng chấn thương vẫn tồn tại", bà cho hay.

Bà Amelie nói buộc lòng phải "lên tiếng" khi tháng 10/2022 Gérard Depardieu tuyên bố "chưa bao giờ lạm dụng phụ nữ".

Nạn nhân còn lại trong vụ án này, không đưa ra tuyên bố nào với truyền thông.

Văn phòng công tố Paris cho biết thêm, nam diễn viên Gérard Depardieu cũng đang bị điều tra vì cưỡng hiếp và tấn công tình dục nữ diễn viên kém 47 tuổi, Charlotte Arnould, tại nhà riêng của ông ở Paris vào năm 2018. Cô khi đó 22 tuổi, còn Depardieu, vốn là bạn thân của cha cô.

Gérard Depardieu (phải) trong bộ phim làm nên tên tuổi, Asterix và Obelix. Ảnh: TV Spielfilm

Ngoài cô, 13 phụ nữ khác gồm các diễn viên nữ, nghệ sĩ trang điểm và các nhân viên sản xuất, cũng đưa ra cáo buộc ông Gérard Depardieu có hành vi quấy rối, sờ soạng hoặc tấn công tình dục. Vụ việc sớm nhất xảy ra từ năm 2004, song các nạn nhân giấu danh tính cho hay chưa có dũng khí "làm việc" với các cơ quan tư pháp vì tổn thương tâm lý.

Depardieu, một trong những đại thụ điện ảnh Pháp, đã xuất hiện trong hơn 170 bộ phim và nổi tiếng quốc tế với các vai diễn nói tiếng Anh. Ông từng là đại sứ toàn cầu cho điện ảnh Pháp và nổi tiếng quốc tế với một số vai diễn ở Hollywood như Green Card, The Man in the Iron Mask và Life of Pi.

Ông được nhiều giải thưởng điện ảnh của Pháp và châu Âu và đề cử giải Oscar năm 1991 cho vai chính trong phim Cyrano de Bergerac.

Hải Thư (Theo Guardian, CNN, LATimes)