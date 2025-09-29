Huyền thoại billiards Mika Immonen qua đời

MỹNhà vô địch 9 bi thế giới năm 2001 Mika Immonen qua đời ở tuổi 52, sau thời gian dài chiến đấu với ung thư.

Tháng 12/2023, Immonen được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng và trực tràng. Khi đó, ông thừa nhận bị sốc, và quyết định rút lui khỏi mọi giải đấu để tập trung chữa trị. Sau gần hai năm chiến đấu, ông qua đời ngày 28/9 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ.

Immonen sinh năm 1972 tại Phần Lan. Giới billiards đặt biệt danh cho ông là "Người Băng", vì phong cách thi đấu không sợ hãi và những pha điều bi khó tin ở những thời điểm căng thẳng nhất. "Người hâm mộ, đồng nghiệp và chuyên gia đánh giá ông là một trong những cơ thủ vĩ đại nhất của billiards", bài viết trên trang chủ Matchroom Pool có đoạn.

Huyền thoại billiards 9 bi Mika Immonen qua đời vào ngày 28/9/2025 vì ung thư. Ảnh: Matchroom

Immonen thăng hoa trong giai đoạn 2000-2010, và là cơ thủ Phần Lan duy nhất vô địch thế giới 9 bi năm 2001. Sau đó, ông vô địch giải billiards Mỹ mở rộng năm 2008, 2009. Immonen còn đại diện cho đội tuyển châu Âu 15 lần - nhiều thứ hai trong lịch sử - khi dự Mosconi Cup, trong đó có danh hiệu cơ thủ hay nhất giải năm 2008.

Thành tích ấy giúp Immonen được bình chọn là "Cơ thủ hay nhất thập kỷ" đầu tiên trong thế kỷ 21. Đến 2012, cơ thủ này cùng đồng đội Petri Makkonen giúp Phần Lan vô địch World Cup.

Không những thế, Immonen còn được xem là đối thủ lớn của các huyền thoại Philippines như Efren Reyes hay Francisco Bustamante. Năm 2003, ông từng đánh bại Reyes tại giải thế giới 9 bi ngay trên đất Philippines.

Immonen (thứ hai từ phải sang) thi đấu với Reyes (thứ hai từ trái sang) khi khai trương phòng chơi billiards ở New York, Mỹ vào ngày 16/1/2021. Ảnh: X/Mika Immonen

Sau khi biết tin Immonen qua đời, cộng đồng billiards thế giới đã gửi nhiều lời chia buồn.

Nhà vô địch snooker thế giới Ronnie O’Sullivan bày tỏ lòng kính trọng. Cơ thủ sinh năm 1975 nhớ lại thời gian được đọ tài một những cơ thủ hay nhất thế hệ.

"Thật buồn khi nghe tin Mika, người bạn của tôi, qua đời. Người mà tôi không gặp thường xuyên nhưng lại nghĩ đến rất nhiều", O’Sullivan viết trên X. "Thật vinh dự khi được chung bàn billiards với anh, cùng những khoảnh khắc riêng tư không bao giờ quên. Thật buồn khi nhớ về anh. Hôm nay là ngày mất mát và đau buồn".

Đương kim vô địch 9 bi thế giới người Philippines Carlos Biado viết: "Di sản của Mika sẽ còn mãi, và ông không còn đau đớn nữa. Một tin buồn cho billiards. Cầu mong ông yên nghỉ".

Nhà vô địch World Cup 2023 Johann Chua đăng ảnh chụp chung với Immone, cùng dòng trạng thái: "Cảm ơn anh vì tất cả, nhà vô địch!".

Trung Thu