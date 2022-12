Huyền thoại âm nhạc Kitaro sắp đến Việt Nam

Huyền thoại làng nhạc Nhật Kitaro sẽ biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn trong live concert "Chân trời rực rỡ" tại Ninh Bình, tháng 2/2023.

Ngày 13/12, ca sĩ cho biết tự hào khi mời được Kitaro tham gia show. Ông Cao Trung Hiếu - đạo diễn chương trình - nói màn trình diễn của hai nghệ sĩ sẽ là điểm nhấn.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ người Nhật đăng hình ảnh chụp cùng Hà Anh Tuấn và thông báo: "I will be performing in Vietnam on February 24th and 25th with Hà Anh Tuấn" (Tôi sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 24,25/2 với Hà Anh Tuấn".

Nhạc sĩ Kitaro tham gia live concert của Hà Anh Tuấn Nhạc sĩ Kitaro biểu diễn nhạc phẩm "Matsuri". Video: YouTube Kitaro

Kitaro sinh ngày 4/2/1953 tại Achiken, Nhật Bản. Tên thật của ông là Katahashi, còn Kitaro là biệt danh đặt theo tên một nhân vật phim hoạt hình Nhật. Từ thời trung học, ông cùng bạn bè chơi guitar và lập ban nhạc chuyên biểu diễn tại các câu lạc bộ. Dù chưa học qua trường lớp âm nhạc nào, Kitaro chơi thành thạo các loại nhạc cụ như guitar, đàn sitar, sáo trúc, trống, keyboard cùng nhiều loại nhạc cụ truyền thống. Sau đó, ông tham gia ban nhạc của nhạc sĩ nổi tiếng Miyashita và lưu diễn vòng quanh thế giới.

Năm 1972, Kitaro làm quen với đàn synthesizer và sự nghiệp âm nhạc của ông bắt đầu khởi sắc. Khi ban nhạc của Miyashita tan rã năm 1976, ông một mình biểu diễn vòng quanh châu Á. Từ đó, ông chọn cho mình một hướng đi riêng. Các album lần lượt ra đời: Tenkai (1978), Silk Road (1980). Hợp đồng ghi âm với hãng Geffen Record năm 1986 đưa nhạc của Kitaro đến với thị trường Mỹ, hơn 10 triệu album của ông bán hết trong một năm.

Người Mỹ xếp nhạc Kitaro vào dòng New Age (Thời đại mới) nhưng ông thích gọi đó là nhạc tâm linh, nhiều cảm xúc hơn là kỹ thuật điện tử. Giai điệu vừa mãnh liệt vừa dịu dàng qua nhạc phim Trời và đất, đạo diễn Oliver Stone, mang lại cho ông giải Quả Cầu Vàng. Kitaro từng đoạt giải Kim Tượng (Đài Loan) và Nhạc phim hay nhất trong Liên hoan phim quốc tế tại Hong Kong với ca khúc The Song Sisters. Sau bảy lần được đề cử Grammy, album Thinking of You của ông đoạt giải Album dòng nhạc mới xuất sắc nhất. Khi nói về các danh hiệu cao quý này, Kitaro chỉ cười: "Các sáng tác của tôi làm người nghe rung động. Đó chính là phần thưởng đáng giá nhất".

Trưởng thành từ một gia đình theo đạo Phật và Thần đạo (Shinto), âm nhạc của Kitaro gắn chặt với tinh thần vui sống, hòa hợp vào thiên nhiên. Những tác phẩm Matsuri, Koi, Silk Road... trở thành bất hủ với nhiều thế hệ khán giả.

Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Kitaro. Ảnh: Viet Vision

Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng khi vào top 3 Sao mai Điểm hẹn 2006. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See sing share gồm 10 tập phát hành trên Youtube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021 như: Fragile, Sweet memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Veston, Những vết thương lành... Giọng ca sinh năm 1984 còn gắn liền nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện.

Hoàng Dung