Huyền Chip, Hiếu PC bàn về xu hướng công nghệ tại IT Fest

Hà NộiCác chuyên gia cùng thảo luận về chủ đề công nghệ nổi bật toàn cầu bên cạnh chuỗi hoạt động giải trí, đêm nhạc... tại IT Fest, ngày 12/11.

IT Fest 2023 diễn ra vào 14h-21h tại Campus Hola Park Codecation, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Ban tổ chức có hệ thống xe đưa đón người tham dự từ địa điểm đã đăng ký tới nơi tổ chức.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, IT Fest là sự kiện kết hợp giữa màu sắc công nghệ (IT) và lễ hội (Fest) cho cộng đồng công nghệ thông tin và các bạn trẻ đam mê công nghệ. Chương trình diễn ra tại campus Hola Park CodeCation (Hòa Lạc, Hà Nội) của FPT Software. Đơn vị kỳ vọng mang đến trải nghiệm đa dạng, được lắng nghe những chia sẻ về xu hướng công nghệ từ các diễn giả hàng đầu, tạo cơ hội gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng nổi bật trong ngành cho đến hoạt động tương tác, đêm nhạc sôi động...

Góp mặt tại sự kiện là nhiều chuyên gia người Việt trên toàn cầu. Đơn cử, Huyền Chip - tác giả Xách balo lên và đi và Designing machine learning system - bestseller trên Amazon ngay từ khi vừa xuất bản. Cô hiện là trợ giảng ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Stanford - top 6 đại học tại Mỹ.

Cùng chung phiên thảo luận có Hùng Trần - nhà sáng lập Got It - startup công nghệ từng huy động thành công 25 triệu USD vốn đầu tư, trụ sở tại thung lũng Silicon (Mỹ); Hiếu PC - hiện làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Ngoài ra, ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch hội đồng trường, Trường đại học FPT sẽ đem đến nhiều chủ đề thiết thực.

Huyền Chip là một trong các diễn giả tại IT Fest 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chương trình đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kiến thức với nhiều nhóm cộng đồng công nghệ. Người tham dự sẽ được trò chuyện cùng Phạm Huy Hoàng - tác giả của blog Tôi đi code dạo có 500.000 theo dõi; ba thành viên Schannel (HuyNL, Duy Thẩm, Hải Chiều) với gần 15 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Một số cộng đồng nổi bật khác sẽ góp mặt tại sự kiện như Google Developer Groups (GDG), GenZ làm IT hay VOZ - một trong những diễn đàn công nghệ lâu đời nhất Việt Nam.

Song song với các phiên hội thảo, chương trình tổ chức chuỗi game tương tác trong khuôn viên campus Hola Park CodeCation như giải đua xe Go Kart qua các cung đường thách thức cùng một số trò chơi vận động. Người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần quà như iPhone 15, iPad Air, Airpods 2...

Đến tối cùng ngày, chương trình có đêm nhạc với màn trình diễn sôi động từ ca sĩ Bích Phương, nhóm nhạc Da LAB, rapper BigDaddy và Emily... Chương trình tổ chức tại không gian F-Ville 3 thuộc cụm khu campus Hola Park của FPT Software với quy mô gần 100.000 m2.

Hola Park có mô hình campus xanh và hiện đại dành cho dân IT. Trong khuôn viên này, khách tham gia sự kiện có thể trải nghiệm cách nhân viên FPT Software giải trí tại nơi làm việc như đánh golf trên sân golf mini có diện tích gần 180 m2, sân bóng 11 người, bể bơi nhiều tiện ích...

Ca sĩ Bích Phương sẽ khuấy động bầu không khí của IT Fest 2023 bằng nhiều bản hit. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Huy