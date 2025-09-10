Huých nhẹ vào xe bên cạnh, SUV lật ngang

TP HCMChiếc Fortuner đang chạy thẳng thì va chạm vào đầu xe Innova từ lề đường tách ra, khiến lật ngang, hôm 9/9 tại Phan Thúc Duyệt.

Xe 7 chỗ lật ngang sau va chạm nhẹ Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc Innova đỗ ven đường lấy lái để ra giữa đường, đúng lúc này xe Fortuner từ phía sau chạy lên, va chạm vào đầu xe Innova. Cú va chạm khiến Fortuner lật ngang, đổ ra đường, còn Innova nhao lái va chạm vào một chiếc xe khác đang đỗ ở lề đường. Chưa rõ thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Khi nhập làn, ngoài tín hiệu xin đường, lái xe nên quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Ngoài ra ở những đoạn đường hẹp các phương tiện nên giảm tốc độ, phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Trong tình huống xe đang chạy thẳng, một cú hích kiểu hẫng chân sẽ khiến xe mất trạng thái cân bằng và lật ngang bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào các công nghệ an toàn bổ trợ.

Nguyên Vũ