Huỷ vòng loại US Open

Hiệp hội golf Mỹ (USGA) hôm 18/5 thông báo ngừng tổ chức các đợt tuyển chọn suất dự sự kiện major mà họ sở hữu do quan ngại dịch bệnh.

Quyết định này cũng áp dụng đối với tất cả giải đấu còn lại của USGA trong năm 2020. Ngoài ra, họ cũng gạch tên bốn sự kiện dành cho đối tượng trung và cao niên nghiệp dư nam lẫn nữ.

"Đây là quyết định vô cùng khó khăn, vì vòng loại là nền tảng đối với các sự kiện của USGA. Chúng tôi tự hào khi hàng nghìn người sẵn sàng theo đuổi giấc mơ ở hệ thống golf thành tích cao và thật tiếc khi chúng ta lỡ dịp năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc này hợp lý và sẽ hữu ích đối với những gì còn lại trong kế hoạch 2020 và cả những năm sau đó", Giám đốc điều hành cấp cao của USGA John Bodenhamer nói trong thông báo đầu tuần này.

US Open 2020 sẽ chỉ dành cho các golfer đặc cách. Ảnh: AP.

Trước đó, USGA đã thông báo huỷ sáu giải đấu chính thức vì Covid-19.

Hệ thống giải của USGA trong năm nay, vì thế, chỉ còn bốn sự kiện với tâm điểm là US Open ở Winged Foot thuộc New York, U.S Women’s Open cùng hai sân chơi nghiệp dư nam nữ mở rộng. Với việc cắt vòng tuyển chọn suất chính thức, những giải này chỉ còn tiếp đón các golfer được suất đặc cách.

Thời gian tổ chức US Open nam được điều chỉnh thành 17-20/9 thay vì tháng 6 như thông lệ, trong khi major nữ dời đến 10-13/12. Bộ đôi sự kiện dành cho golfer nghiệp dư nam và nữ lần lượt diễn ra trong nửa đầu tháng 8. Với đối tượng đặc cách, Ban tổ chức sẽ công bố thông tin cụ thể trong vài tuần tới. Họ cũng chưa chốt việc mở cửa đón khán giả thực địa hay đấu kín.

Các năm trước, mỗi kì US Open thu hút gần 10.000 người tham gia tranh tài. Họ là các golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư có điểm chấp – handicap 1.4. Vòng sơ loại địa phương thường đấu 18 hố, diễn ra tại 108 sân ở Mỹ và Canada. Tuy nhiên, bước sàng lọc này đã bị huỷ hồi tháng 3. Khi đó, USGA hy vọng sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhưng cuối cùng tình hình dịch bệnh khiến họ chọn cách bỏ hẳn 12 địa điểm đấu vòng chung khảo ở Mỹ, Canada và Nhật. Việc này đồng nghĩa rằng, danh sách thi đấu chính thức bị thâm hụt 50%.

Trong lịch sử US Open, đã có ba golfer đi từ vòng loại vào vòng chính rồi đăng quang. Số này gồm Steve Jones vào năm 1996, Michael Campell năm 2005 và Lucas Glover năm 2009.

Đương kim vô địch US Open là Gary Woodland. Năm trước, anh đăng quang ở điểm -13, lĩnh 2,25 triệu USD trong quỹ thưởng 12,5 triệu USD. Đây là kỉ lục quỹ thưởng trong bộ tứ major truyền thống, trên Masters, PGA Championship và The Open Championship.

Quốc Huy tổng hợp