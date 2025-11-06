Huy Trần chăm sóc tổ ấm bằng thiết bị thông minh

Ông xã diễn viên Ngô Thanh Vân cho biết anh đơn giản hóa việc nhà bằng các thiết bị công nghệ, nhờ đó có thêm thời gian vun vén cho gia đình.

Với Huy Trần, việc chăm lo cho tổ ấm không xuất phát từ trách nhiệm mà là sở thích. Anh muốn mọi ngóc ngách trong nhà, từ bếp đến phòng khách đều ngăn nắp và mang dấu ấn của sự chăm sóc. Quan niệm này cho thấy hình ảnh người đàn ông hiện đại: bản lĩnh không chỉ thể hiện ngoài xã hội, còn ở cách họ xây dựng và vun đắp cho gia đình.

Máy rửa chén Bosch giúp Huy Trần giải phóng sức lao động. Ảnh: Bosch

Bí quyết của anh là lựa chọn các thiết bị thông minh có chất lượng chuẩn Đức để giải phóng sức lao động. Thương hiệu Bosch là bạn đồng hành quen thuộc của Huy Trần trong hành trình này.

Trong căn bếp, máy rửa bát Bosch là "trợ thủ" giúp Huy Trần xử lý chén đĩa sau mỗi bữa ăn chỉ bằng một nút bấm, đảm bảo vật dụng luôn sạch sẽ, khô ráo. Vào cuối tuần, khi cần sửa chữa hay lắp đặt đồ trang trí, một chiếc máy khoan bền bỉ của thương hiệu này lại trở thành người bạn đồng hành, giúp công việc hoàn thành nhanh chóng, chuẩn xác. "Đàn ông làm việc nhà cũng phải chuẩn chỉnh", Huy Trần chia sẻ.

Huy Trần sử dụng máy khoan Bosch sửa chữa nhà cửa. Ảnh: Bosch

Sự chu toàn của Huy Trần còn thể hiện trên mỗi hành trình của gia đình. Anh cho biết luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ như cần gạt mưa trên xe. "Cần gạt phải hoạt động êm, đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng để cả nhà an toàn trên mọi cung đường", anh nói. Với anh, công nghệ là công cụ đắc lực để gia đình có thêm thời gian bên nhau trọn vẹn và lựa chọn cần gạt mưa Bosch.

Cách thể hiện tình cảm của Huy Trần không ồn ào mà thông qua những hành động chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày. Việc lựa chọn các thiết bị thông minh, bền bỉ không chỉ giúp anh tiết kiệm thời gian, còn đảm bảo không gian sống luôn chỉn chu, đúng với tiêu chuẩn anh mong muốn.

Cần gạt mưa Bosch là công cụ đắc lực cho Huy Trần trong mỗi chuyến đi. Ảnh: Bosch

Điều này cũng tương đồng với triết lý "Invented for life" (Sáng tạo vì cuộc sống) thương hiệu Bosch theo đuổi. Triết lý này hướng tới đơn giản hóa công việc để con người có thêm thời gian tận hưởng những điều ý nghĩa. Khi việc nhà trở nên nhẹ nhàng, người đàn ông có thêm cơ hội cùng gia đình khám phá cuộc sống.

Bosch là một trong những tập đoàn công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới, có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ Đức. Thương hiệu thành lập vào năm 1886 tại Stuttgart bởi Robert Bosch, khởi đầu từ một "Phân xưởng cơ khí chính xác và kỹ thuật điện".

Trải qua hơn 100 năm phát triển, Bosch mở rộng hoạt động trên toàn cầu với bốn lĩnh vực kinh doanh chính: giải pháp di động, công nghệ công nghiệp, hàng tiêu dùng (bao gồm thiết bị gia dụng và dụng cụ điện cầm tay), công nghệ năng lượng và tòa nhà. Tại Việt Nam, Bosch không chỉ cung cấp các sản phẩm đa dạng, còn đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển, khẳng định sự gắn bó lâu dài với thị trường.

Huy Trần chăm sóc tổ ấm bằng thiết bị thông minh Huy Trẩn tiết kiệm thời gian cho gia đình nhờ thiết bị Bosch. Video: Bosch

Thanh Thư