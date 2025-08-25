Huy Trần - 'bến đỗ bình yên' của Ngô Thanh Vân

Từ người thử vai cho phim của Ngô Thanh Vân, doanh nhân Huy Trần trở thành bạn đời, được vợ nhận xét là "người chồng hoàn hảo".

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng - bé Gạo - tại TP HCM. Lần đầu làm mẹ, diễn viên 46 tuổi đối diện bỡ ngỡ vì những đêm thức trắng chăm con. Khi mới sinh em bé, nhiều hôm cô khóc, lo không có sữa kịp cho con. "Đả nữ" nói vượt qua áp lực nhờ ông xã túc trực cạnh bên.

"Anh giúp tôi có cảm giác thoải mái, an toàn về mọi mặt, trao cho tôi niềm tin bản thân sẽ làm tốt vai trò của một người mẹ", Ngô Thanh Vân cho biết.

Huy Trần làm món cá lóc hấp bầu tẩm bổ cho vợ sau sinh Huy Trần làm món cá lóc hấp bầu tẩm bổ cho vợ sau sinh, hôm 23/8. Video: Huy Trần Official

Cách biệt nhau 11 tuổi, vợ chồng cô không gặp rào cản nào, chung đam mê đi du lịch, ẩm thực, làm thiện nguyện. 5 năm gắn bó, với Ngô Thanh Vân, Huy Trần là bến đỗ bình yên sau thời gian dài cô chỉ tập trung cho sự nghiệp. Cả hai quen nhau năm 2020, khi anh đi thử vai trong tác phẩm Thanh Sói do cô sản xuất kiêm đạo diễn. Vì không thạo tiếng mẹ đẻ và quá hồi hộp, chàng trai Việt kiều bị đánh trượt. Dù vậy, lần đầu gặp gỡ mở ra nhiều cơ hội đồng hành cho cả hai sau này.

Qua những cuộc trò chuyện, làm việc chung, họ dần nảy sinh tình cảm. Quan sát Ngô Thanh Vân chỉ đạo trên phim trường, anh ngưỡng mộ cách cô truyền cảm hứng cho mọi người. Anh chứng kiến những lần cô giấu đi nỗi vất vả, tâm trạng stress, giữ "tinh thần thép" để động viên cộng sự khi dự án gặp khó khăn.

Về phần "đả nữ", cô nhận ra nhiều nét tính cách tốt đẹp của Huy Trần - thật thà, nhân hậu, quan tâm những hoàn cảnh kém may mắn. Họ đồng điệu trong sở thích, lối sống nhờ cùng trưởng thành, làm việc ở môi trường nước ngoài. "Tôi nhận ra mình nữ tính hơn khi ở cạnh anh, và bắt đầu nghĩ về một tổ ấm nhỏ", cô nói.

Tháng 5/2022, sau một lễ cưới ấm cúng bên bãi biển Đà Nẵng, họ về chung một nhà. Ngô Thanh Vân nói cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng, đúng như những gì cô tưởng tượng.

Theo "đả nữ", cô vốn không quan trọng nhiều về ngoại hình, đôi khi quên mất cách chăm sóc bản thân. Trước khi lấy chồng, cô "làm việc như thiêu thân". Nhờ Huy Trần, cô mới nhận ra rằng nên dành thêm thời gian cho chính mình. "Tôi được anh chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Người quen gặp tôi hay nhận xét: Ngô Thanh Vân cười tươi, thoải mái hơn xưa nhiều", cô cho biết.

Khoảnh khắc Ngô Thanh Vân, Huy Trần đón con đầu lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ Huy Trần, Ngô Thanh Vân được tiếp thêm sức mạnh trên chặng đường tìm con. Ấp ủ giấc mơ có em bé từ lúc mới kết hôn, cô cho biết niềm tin cứ vơi dần sau những lần làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thất bại.

Hai năm nỗ lực làm mẹ, diễn viên đối mặt áp lực từ định kiến xã hội đến cảm giác lo lắng khi tuổi tác ngày càng cao. Có lúc, cô thấy bất lực, không kiểm soát được bản thân. Thời gian ấy, Huy Trần luôn bên cạnh an ủi, cùng cô đến phòng khám, thỉnh thoảng cùng đi du lịch cho khuây khỏa.

Dịp Noel năm 2024, tin vui đến với vợ chồng Ngô Thanh Vân sau chuỗi ngày chờ đợi. Lần đầu được nghe tim thai trong phòng khám, cả hai bật khóc. Dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, khi đang mang bầu ở tháng thứ sáu, cô thay lời bé Gạo, gửi tặng Huy Trần lá thư tay: "Ba sẽ là tình yêu đầu tiên của con, là người hùng và nguồn cảm hứng lớn nhất đời con".

Ở chặng cuối thai kỳ, diễn viên gặp nhiều biến chứng sức khỏe như bị ứ mật, da nổi nhiều mẩn đỏ li ti. Cô được bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiểu đường, phải hạn chế các loại tinh bột có chỉ số đường huyết cao, ăn uống nhạt. Chồng tích cực vào bếp, áp dụng nhiều chế độ dinh dưỡng ăn hỗ trợ. Những bữa cơm cho bà bầu bớt nhàm chán vì Huy Trần luôn nấu nhiều món miền Tây vợ yêu thích, thường xuyên thay đổi thực đơn.

Huy Trần - chồng Ngô Thanh Vân - ru con ngủ Chồng Ngô Thanh Vân ru con ngủ. Video: Nhân vật cung cấp

Ngô Thanh Vân nói vui sau sinh con, cô "đuối hơn làm phim bom tấn". Những kiến thức cô học được trước đó, hiện chỉ áp dụng được khoảng 30%. Cả hai mất vài tuần để làm quen với việc cho con bú, ru ngủ, thay tã. Nhờ ghi chép lại thói quen, sở thích của bé, vợ chồng diễn viên dần chủ động hơn, bớt loay hoay.

Về lâu dài, "đả nữ" cùng chồng ngồi lại cùng nhau tính toán, chuẩn bị nền tảng kinh tế tốt nhất cho con. Cô muốn tạo bệ phóng để con sau này có thể theo đuổi ước mơ mà không phải quá cực nhọc. "Dù vậy, vốn là những người nỗ lực vì sự nghiệp, chúng tôi sẽ dạy con hiểu được giá trị đồng tiền, biết trân trọng những gì đang có, cố gắng để đạt được những điều con muốn", cô nói.

Ngô Thanh Vân cùng chồng lên nhật ký chép lại thói quen của con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.

Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022.

Tam Kỳ