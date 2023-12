Hủy show Kpop ở Hà Nội

Show Kpop vào ngày 23 và 24/12 ở Sân vận động Mỹ Đình bị hủy, sau khi loạt nghệ sĩ rút khỏi chương trình.

Chiều 22/12, Bom Entertainment - đơn vị tổ chức show nhạc Open Air #2 X-mas Festival in Hanoi - đăng thông báo xin lỗi khán giả: "Đến nay, công tác chuẩn bị cho chương trình đã gần hoàn thiện, nhưng ban tổ chức nhận thấy chưa thể đảm bảo và đáp ứng được hết các yêu cầu mà công ty đã báo cáo với Thành phố Hà Nội cũng như kế hoạch đã thông báo đến khán giả. Rất mong nhận được sự cảm thông của cơ quan chức năng, đối tác và khán giả".

Đơn vị này cho biết hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc, sẽ thông báo cách thức hoàn tiền vé sau.

Trước đó vài tiếng, phía Hanshin Entertainment - đối tác của Bom Entertainment tại Hàn Quốc - cho biết trên SNS: "Phía Hanshin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam đã mong chờ show diễn này trong suốt hai tháng qua. Nguyên nhân đến từ các vấn đề không thể lường trước, cụ thể là việc ban tổ chức tại địa phương không giữ đúng cam kết".

Trong ngày 21 và 22/12, công ty đại diện của các nhóm Infinite, The Wind, Highlight, Kim Jae Joong, Nichkhun và Jun.K (2PM), TRI.BE đều thông báo rút khỏi show "do ban tổ chức không thực hiện đúng quy định hợp đồng". Các sao Việt được giới thiệu trước đó như Tóc Tiên, Tăng Duy Tân, Chi Pu, Đức Phúc cũng rút với cùng lý do. Ban tổ chức không phản hồi về thông tin trên.

Trên Instagram, Yoseop của nhóm Hightlight cho biết thu xếp hành lý tối 21/12 để sẵn sàng tới Việt Nam nhưng sáng nay nghe tin buổi diễn bị hủy. "Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi mới viết ra những dòng này. Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng trái tim những người hâm mộ Highlight đã chờ đợi cũng như đông đảo khán giả yêu mến K-pop chắc hẳn còn đau lòng hơn", anh viết.

Trước đó, ngày 20/12, ban tổ chức bắt đầu tiến hành đổi vòng tay cho người mua vé, sân khấu đêm nhạc cũng đã được hoàn thiện. Các kênh phân phối thông báo "hết vé" từ khoảng một tuần trước đó. Sự kiện dự kiến thu hút 20.000 khán giả mỗi đêm.

Dù ban tổ chức cho biết sẽ hoàn tiền vé, nhiều fan nói họ thiệt hại nhiều khoản khác khi đặt vé máy bay, khách sạn ở Hà Nội. Một số fandom của Kim Jae Joong, Super Junior D&E, Chanyeol (EXO) chi hàng trăm triệu đồng thực hiện các hoạt động chào đón thần tượng như chạy quảng cáo trên bảng LED, đặt khinh khí cầu, trang trí xe bus, dựng booth chụp ảnh. Họ cho biết tiếc công sức nhiều ngày chuẩn bị để chào đón thần tượng.

Trước đó, sự kiện từng bị chê giá vé cao, khi công bố ngày 15/11. Hạng cao nhất có giá 15 triệu đồng, đi kèm quyền lợi check in ở lối đi riêng, tham dự ngẫu nhiên một buổi ký tặng của một nghệ sĩ trong dàn khách mời. Các hạng tiếp theo lần lượt có giá 10 triệu đồng, 5,2 triệu đồng, 4,5 triệu đồng, 3,9 triệu đồng, 3,3 triệu đồng, 1,9 triệu đồng và 900.000 đồng.

Cách công bố thông tin "nhỏ giọt" của ban tổ chức cũng bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc một số nghệ sĩ Việt góp mặt khiến người yêu Kpop chê chương trình giống sự kiện giao lưu văn hóa hơn là concert cho fan.

