Hủy kết quả thầu vì nhà đầu tư gian lận

Phú YênUBND tỉnh Phú Yên hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp DL-2, xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Lý do là Công ty cổ phần Việt Thành, thành viên đứng đầu Liên danh Việt Thành – An Phú, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển, đã gian lận trong đấu thầu. Doanh nghiệp này đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực về tài liệu chứng minh năng lực tài chính trong hồ sơ dự sơ tuyển của Liên danh Việt Thành - An Phú.

UBND tỉnh cho biết hành vi này làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013. Do đó, tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, thực hiện các thủ tục hủy thầu.

Khu đô thị hỗn hợp DL-2 xã An Phú, TP Tuy Hòa được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2020. Dự án có quy mô 8,4 ha, gồm 274 căn nhà trong đó có 144 căn nhà liền kề và 130 căn biệt thự. Tổng mức đầu tư 566 tỷ đồng, thời gian thực hiện 48 tháng.

Liên quan đến dự án này, trước đó, tháng 9/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Châu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Thành vì hành vi gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật. Công ty cổ phần Việt Thành không phải chủ đầu tư nhưng ông Châu đã thuê công ty tư vấn marketing, làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề rồi quảng cáo dự án trên với tên thương mại là Oriana Residences. Từ đó, huy động tiền góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 khách hàng, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Ngọc Diễm