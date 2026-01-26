Hủy hôn vì bạn trai nhắn tin với tình cũ, cô gái bị kiện đòi tiền sính lễ

Trung QuốcSau đính hôn, cô Lưu phát hiện bạn trai họ Trương vẫn liên lạc với bạn gái cũ nên đòi hủy hôn, thậm chí vu cáo anh ta hiếp dâm.

Ngày 24/1, TAND thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam ra phán quyết về vụ tranh chấp tiền sính lễ sau rạn nứt tình cảm giữa Lưu và Trương.

Theo phán quyết, Lưu và Trương bắt đầu hẹn hò vào tháng 12/2023. Đến tháng 3/2024, Lưu có thai, đôi bên quyết định kết hôn. Ngày 4/4/2024, cặp đôi đính hôn theo phong tục ở nông thôn, Lưu nhận được 150.000 nhân dân tệ (hơn 560 triệu đồng) tiền sính lễ. Không lâu sau, Lưu phát hiện Trương vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Tháng 5, Lưu đề nghị hủy hôn. Đến tháng 6, Lưu được bệnh viện chẩn đoán mắc chứng trầm cảm do tâm trạng đau buồn, cả hai không thể kết hôn như dự định.

Lưu sinh một bé gái tại bệnh viện, chi phí tới 26.000 nhân dân tệ, trong đó Trương trả 12.500 nhân dân tệ. Sau đó, Trương không chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào nữa và nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột. Lưu hợp tác làm xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận Trương đúng là bố ruột của đứa trẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đã không thể hàn gắn. Trương kiện Lưu để đòi lại tiền sính lễ 150.000 nhân dân tệ.

Trên tòa, Lưu lập luận rằng việc Trương vẫn còn giữ mối quan hệ với bạn gái cũ đã khiến cô bị trầm cảm trong thời gian mang thai, do đó cô không nên bị coi là người có lỗi.

Trương đưa ra bằng chứng cho thấy phải vay tiền sính lễ từ người thân và bạn bè, luôn chu cấp tài chính cho Lưu và nhẫn nhịn cô. Trương khẳng định chỉ trò chuyện bình thường với bạn gái cũ, không vượt quá giới hạn.

Lưu đề nghị tòa trao quyền nuôi con, Trương phải trả 1.500 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng mỗi tháng.

Căn cứ vào việc Lưu đã sinh con và nuôi con một mình gần 5 tháng, cũng như các khoản chi phí mà hai bên đã chi trả trong thời gian chung sống, tòa án quyết định Lưu phải hoàn trả 50% số tiền sính lễ.

Tuệ Anh (theo Hongxing News)