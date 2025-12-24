Hủy hôn, kiện vợ sắp cưới vì 'ăn quá nhiều'

Trung QuốcCho rằng hôn thê lười biếng và ăn hết nguyên liệu khiến quán lẩu thua lỗ, người đàn ông ở Hắc Long Giang kiện đòi lại sính lễ cùng chi phí hẹn hò, bao gồm cả tiền mua nội y.

Vụ kiện hy hữu được truyền thông Trung Quốc đưa tin cuối tháng 12, gây tranh cãi lớn về giới hạn của sự sòng phẳng trong tình yêu.

Theo hồ sơ tòa án, anh He và cô Wang (cùng quê Hắc Long Giang) đính hôn qua mai mối. Cả hai sau đó đến tỉnh Hà Bắc để cùng quản lý quán malatang (lẩu cay) của gia đình nhà trai. Tuy nhiên, sau 6 tháng sống chung và kinh doanh, mâu thuẫn nảy sinh.

Người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc kiện bạn gái ra tòa để tòa tiền sính lễ vì đối phương ăn quá nhiều. Ảnh minh họa: Zonglan News/SCMP

Chia sẻ trên đài truyền hình địa phương, anh He bức xúc cho rằng vợ sắp cưới chỉ chọn việc nhẹ nhàng và tiêu tốn quá nhiều thực phẩm. "Ngày nào cô ấy cũng ăn, nhiều đến mức chúng tôi không còn đủ nguyên liệu để bán cho khách", He nói. Gia đình anh cũng ủng hộ việc hủy hôn vì cho rằng con dâu tương lai đã thay đổi tính nết.

Sau khi chia tay, He đệ đơn kiện, yêu cầu Wang trả lại 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) tiền sính lễ đã trao. Đáng chú ý, anh còn liệt kê một danh sách chi tiết các khoản "tình phí" trong thời gian hẹn hò trị giá 30.000 nhân dân tệ (hơn 110 triệu đồng), trong đó có cả tiền mua quần tất và đồ lót tặng bạn gái.

Tại tòa, Wang phản bác gay gắt sự tính toán của tình cũ. Cô chất vấn: "Lúc tự nguyện mua những món đồ cá nhân đó cho tôi, anh không thấy vui vẻ sao? Tôi là bạn gái anh cơ mà".

Thẩm phán sau khi xem xét đã bác bỏ yêu cầu đòi lại 30.000 tệ chi phí hẹn hò. Tòa nhận định đây là các khoản chi tiêu tự nguyện, mang lại giá trị tinh thần cho cả hai phía trong giai đoạn mặn nồng, không phải là nợ nần.

Riêng với khoản sính lễ 20.000 tệ, tòa áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Theo đó, sính lễ phải được hoàn trả nếu hai bên chưa đăng ký kết hôn hoặc đã đăng ký nhưng chưa chung sống thực sự. Vì vậy, tòa phán quyết cô Wang phải hoàn trả một nửa số tiền sính lễ. Cả hai bên chấp thuận kết quả này.

Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng triệu lượt xem. Phần lớn ý kiến chỉ trích sự chi li của đàng trai. "Tính toán đến từng bát mì, chiếc quần lót thế này thì tốt nhất đừng lấy vợ, hãy thuê nhân viên", một người dùng mạng bình luận. Số khác lại chúc mừng cô gái vì đã sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân với người chồng quá thực dụng.

Minh Phương (Theo Zonglan News/SCMP)