Huy động thêm phương tiện tìm du khách mất tích ở Cúc Phương

Ninh BìnhCảnh sát cứu hộ hôm nay dùng phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ nhằm tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương.

Chiều 17/8, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương (đơn vị vận hành các tour du lịch, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương), cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Nguyễn Quốc Mạnh, du khách mất tích trong rừng Cúc Phương bốn ngày trước.

Hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị chuyên dụng và 7 chó nghiệp vụ đến hiện trường hỗ trợ kiểm lâm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện có khoảng 60 người gồm lực lượng của Vườn quốc gia Cúc Phương, chính quyền địa phương và công an chia thành các nhóm nhỏ khoanh vùng, xác định những vị trí khả nghi để truy tìm dấu vết.

Chó nghiệp vụ được đưa đến Cúc Phương sáng 17/8. Ảnh: Lam Sơn

Theo ông Cường, những ngày qua lực lượng cứu hộ đã rà soát rất kỹ khu vực trong và ngoài động Sơn Cung - nơi phát hiện chiếc balô của nam du khách bỏ lại, nhưng không thấy tung tích gì của nạn nhân. Hiện rừng Cúc Phương mưa lớn khiến hoạt động tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Chiều 13/8, anh Mạnh, 33 tuổi, quê xã Nam Sách, Hải Phòng đến khu Bống - điểm tham quan xa nhất, cách cổng vườn gần 20 km, thuê phòng nghỉ qua đêm. Khu vực này không có sóng điện thoại. Sáng 14/8, anh đi bộ tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Trên đường, anh ghé động Sơn Cung, để lại balô tại cửa động.

Chiều cùng ngày, nhóm du khách đi ngang qua phát hiện balô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh còn để nguyên, đã chụp ảnh và báo cho cơ quan chức năng. Bốn ngày qua, lực lượng kiểm lâm huy động nhân lực tìm kiếm song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định khả năng sau khi tham quan động, lúc quay trở ra anh Mạnh đã nhầm lối. Cửa hang động Sơn Cung hình chữ V, thấp và tối, trong khi phía "cổng trời" có ánh sáng nên anh có thể đi theo hướng này ra ngoài và lạc sâu trong rừng.

Công an tỉnh Ninh Bình họp bàn, lên phương án tìm kiếm du khách mất tích tại Cúc Phương. Ảnh: Lam Sơn

Ngoài việc mở rộng phạm vi hàng chục km quanh động Sơn Cung, chính quyền các xã giáp ranh cũng thông báo trên loa phát thanh và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày qua khiến hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do địa hình rừng núi trơn trượt, rậm rạp.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.200 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Cúc Phương 6 năm liền được World Travel Awards vinh danh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", từ 2019 đến 2024.

