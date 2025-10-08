Huy động máy cày vào rừng sâu cứu hai khách Hà Lan bị lạc

Quảng TrịHai du khách đi xe máy theo Google Maps, chạy lạc vào rừng sâu, một xe rơi xuống suối trong đêm tối được công an xa Cồn Tiên đưa máy cày cải tiến vào giải cứu.

Khoảng 17h ngày 6/10, hai nam du khách Hà Lan chạy hai môtô phân khối lớn vào rừng thôn Khe Me, xã Cồn Tiên để khám phá thiên nhiên. Họ đi theo đường chỉ dẫn của Google Maps. Đây là đường rừng do người dân mở, chuyên vận chuyển gỗ trồng keo tràm.

Hai du khách Hà Lan được đưa ra khỏi rừng. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên

Họ chạy hơn 5 km đường lầy lội, quanh co, trời mưa trơn trượt. Một xe máy rơi xuống suối hư hỏng, nam du khách bị thương nhẹ. Khu vực này không có sóng điện thoại.

Sự việc được người dân phát giác vào khoảng hơn 18h và trình báo đến Công an xã Cồn Tiên. Hơn 10 người, gồm công an xã và người dân cầm đèn pin, lội bùn, băng rừng tìm kiếm. Trời tối, địa hình dốc, trơn trượt nên việc tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn ba tiếng, hai du khách được tìm thấy trong tình trạng sức khoẻ và tinh thần ổn định. Lực công an huy động máy cày cải tiến đưa xe máy từ suối lên và chở ra khỏi rừng.

"Đến 21h30, hai du khách được giải cứu an toàn. Một du khách trầy xước nhẹ", Trung tá Võ Quang Tiễn, Phó trưởng Công xã Cồn Tiên nói và cho biết hai khách đã đến lưu trú tại một khách sạn ở Cam Lộ.

Công an huy động máy cày cải tiến chở xe và người ra khỏi rừng. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên

Hai du khách đã viết thư kể lại sự việc cùng lời cảm ơn gửi đến lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương. Bức thư có đoạn: "Tối ngày 6/10/2025, khi đi qua vùng nông thôn, chúng tôi không may bị lạc sâu trong rừng. Vào thời điểm đó, mọi thứ thật đáng sợ và vô vọng. Các chiến sĩ Công an xã Cồn Tiên cùng người dân địa phương đã xuất hiện trong bóng tối, mang theo đèn pin, một chiếc máy cày chuyên dụng và những nụ cười ấm áp".

Nội dung bức thư hai du khách viết. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên

"Trải nghiệm này sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên, nhắc nhở chúng tôi rằng vẻ đẹp của Việt Nam không chỉ nằm ở những cảnh quan tuyệt đẹp mà còn ở tấm lòng nồng hậu của con người", hai du khách viết.

Đắc Thành