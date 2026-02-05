Huy chương Olympic đắt đỏ vì giá vàng, bạc

Các vận động viên chiến thắng tại Italy tháng này sẽ được trao những tấm huy chương đắt giá nhất lịch sử Olympic, nhờ giá kim loại quý tăng mạnh.

Hơn 700 huy chương vàng, bạc và đồng sẽ được trao cho các vận động viên giành chiến thắng tại Thế vận hội Mùa đông khai mạc tại Italy ngày 6/2. Nếu bỏ qua giá trị tinh thần, những tấm huy chương này đang đắt giá hơn bao giờ hết do kim loại quý tăng cao thời gian qua.

Hãng dữ liệu FactSet cho biết so với Thế vận hội Paris tháng 7/2024, giá vàng và bạc thế giới giao ngay lần lượt tăng 107% và 200%. Theo đó, chỉ tính riêng phần kim loại, giá một tấm huy chương vàng khoảng 2.300 USD, tăng hơn gấp đôi so với tại Olympic Paris. Huy chương bạc có giá gần 1.400 USD, cao gấp ba lần.

Huy chương Olympic Milano Cortina trong buổi công bố tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Xưởng In và Đúc tiền Italy chế tác huy chương cho Thế vận hội Mùa đông năm nay hoàn toàn từ kim loại tái chế. Mỗi tấm huy chương vàng nặng 506 gram nhưng chỉ chứa 6 gram vàng nguyên chất, còn lại là bạc.

Huy chương bạc nặng 500 gram, làm hoàn toàn từ bạc. Trong khi đó, mỗi chiếc huy chương đồng được làm từ 420 gram đồng, giá khoảng 5,6 USD, theo dữ liệu do ban tổ chức công bố.

Theo hãng đấu giá Baldwin’s (London), huy chương vàng Olympic không được làm hoàn toàn bằng vàng kể từ Thế vận hội năm 1912 tại Stockholm, Thụy Điển. Khi đó, chúng chỉ nặng 26 gram, trị giá chưa đến 20 USD. Nếu điều chỉnh theo lạm phát tại Mỹ, con số này tương đương khoảng 530 USD hiện tại.

Tuy nhiên, khi là vật phẩm sưu tầm, huy chương Olympic có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với giá trị kim loại, Dominic Chorney - Trưởng bộ phận tiền cổ tại Baldwin’s cho biết. Năm 2015, Baldwin’s bán một huy chương vàng của Olympic Stockholm 1912 với giá 19.000 bảng Anh (26.000 USD).

Năm sau đó, họ bán một huy chương đồng của Olympic Antwerp 1920 với giá 640 bảng Anh (875 USD). Huy chương này "không có giá trị nội tại", nhưng vẫn được săn đón vì gắn liền với sự kiện thể thao nổi tiếng nhất thế giới, Chorney giải thích.

Tuy vậy, phần lớn huy chương Olympic không được đem bán. "Rất ít vận động viên Olympic bán huy chương, vì họ trân trọng chúng", ông nói.

Diễn biến gần đây cho thấy giá vàng và bạc có thể tiếp tục đẩy giá trị của huy chương Olympic lên cao hơn nữa. Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định nhu cầu kim loại quý được dự báo duy trì ở mức cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và nợ chính phủ tăng.

"Tôi cho rằng huy chương vàng và bạc tại Thế vận hội Mùa hè năm 2028 sẽ còn đắt hơn nữa", ông nói.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)