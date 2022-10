Hữu Quyết lên đỉnh bảng Vietnam Masters 2022

Nguyễn Hữu Quyết bứt phá lên lẫn đầu, ở điểm -5 khi xong vòng 2 chiều 26/10 với 67 gậy tại giải chuyên nghiệp thuộc VGA Tour do Hiệp hội Golf Việt Nam chủ trì.

Hữu Quyết phát bóng ở hố 12 vòng 2 Vietnam Masters 2022. Ảnh: BTC

Sự kiện diễn ra trên sân Marsh par72 thuộc Vinpearl Golf Hải Phòng. Vòng đầu, Hữu Quyết đánh 72 gậy và đứng T4 (điểm even par). Sang vòng 2, golfer sinh năm 1990 giữ par hố nhập cuộc - hố 1 nhưng ghi double bogey ngay hố tiếp theo, khiến điểm giải thành +2. Nhưng sau sơ suất này, anh đến cuối vòng không có điểm dương, ghi bảy birdie, tính cả lần "2 on 1 putt" tại hố 18 par4.

Hole 18_Nguyen Huu Quyet Hữu Quyết birdie ở hố 18 par4 vòng 2 Vietnam Masters 2022 ngày 26/10.

Với birdie thứ bảy từ cú gạt cận lỗ, Hữu Quyết kéo điểm giải lên -5 đồng thời đạt điểm vòng âm sâu nhất tại Vietnam Masters 2022. Khi giải xong vòng 2, top 4 bảng thành tích tính từ đỉnh gồm Hữu Quyết, đấu thủ nghiệp dư Lê Khánh Hưng (-2), Park Sang Ho (-1) và Đỗ Hồng Giang (+1).

Park là á quân Vietnam Masters 2019, Hồng Giang về nhất giải này hồi 2020. Hữu Quyết từng vô địch giải đấu hố chuyên nghiệp quốc gia 2017, còn Khánh Hưng ẵm cup ở sự kiện có quy mô và thể thức tương tự, nhưng cho diện amateur ngày 25/9.

Vietnam Masters được tổ chức hàng năm từ 2017, trừ kỳ 2021 bị huỷ do Covid-19. Cả bốn kỳ trước, giải chỉ dành cho nam. Năm nay, Hiệp hội Golf Việt Nam - chủ quản VGA Tour 2022 - mở thêm bảng Nữ để đồng bộ với ba giải trước – Lexus Challenge, Vietnam National Championship và Vietnam Open.

Sau hai vòng, ngôi đầu nữ thuộc về Park Si Eun (+7). Cô bỏ cách ba gậy so vị trí thứ hai - Nguyễn Thảo My. Lần lượt sau Thảo My là Lina Kim (+11), Park Jung Min (+12).

Nhánh nam Vietnam Masters 2022 có quỹ thưởng 1 tỷ đồng với 102 đấu thủ khởi sự, trong đó 53 người giành quyền đi tiếp khi vạch cắt ở mức +19. Bảng Nữ, với quỹ 200 triệu đồng có 14 đấu thủ. Với điểm cắt +50, nhánh nữ còn 12 người cho hai chặng còn lại.

Quốc Huy