Thân chào mọi người trong chuyên mục Hẹn hò ạ. Chào các anh, các chị, các em, những người đang tìm kiếm cho mình một mảnh ghép phù hợp; chào anh chị em ban biên tập của chuyên mục nữa ạ. Chuyện là em đã "ngụp lặn" ở VnExpress và chuyên mục Hẹn hò khá lâu rồi. Vì vậy, em nảy ra một ý tưởng thế này: "Mình hãy hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", biết đâu ngàn dặm xa xôi mà lại gần ngay trước mặt, những người đang tìm mảnh ghép cho mình lại vô tình gặp được nhau.

Tính em thích thể dục thể thao, nhất là đi bộ, chạy bộ, đạp xe, leo núi, trekking và đặc biệt là đi chơi chụp ảnh. Vì vậy, em muốn cho bản thân mình một cơ hội, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những ai muốn gặp gỡ trực tiếp ở ngoài đời. Hàng tuần, vào chiều chủ nhật khoảng từ 16h30 đến 17h30, em hay ra Hồ Tây đạp xe. Em sinh năm 1994, quê quán Hà Tĩnh. Đặc điểm nhận dạng dễ nhớ nhất là: mắt một mí, người mập mạp, cao 1m62. Em đã trình bày và giới thiệu xong. Hy vọng sẽ có nhiều người cùng chung chí hướng, giới thiệu bản thân ở phần bình luận (tất cả các phái đều được ạ; không hữu duyên với em thì biết đâu anh chị em bình luận lại hữu duyên với nhau).

Nếu anh chị em nào thấy em trẻ con quá, vô duyên quá, hay nghĩ kiểu "đào lửa" thì xin cứ bỏ qua, đừng ném đá em nhé. Em cũng xin giải thích trước cho rõ, kẻo lại bị hiểu nhầm là "đào lửa" thì tội em lắm. Phần trình bày và giới thiệu của em đến đây là kết thúc ạ. Đến lượt "lầu dưới" giới thiệu (bình luận).

