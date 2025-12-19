Hutech đồng tổ chức hội thảo về di sản bản địa trong thiết kế

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) phối hợp Hiệp hội Thiết kế TP HCM (VDAS) tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế "Hiểu biết về di sản, văn hóa bản địa và tham gia vào thiết kế".

Hội nghị diễn ra ngày 18/12 tại khuôn viên Hutech, quy tụ 112 báo cáo tóm tắt đến từ các tác giả thuộc 7 quốc gia, vùng lãnh thổ và 25 trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam.

Trong phiên toàn thể, các báo cáo chủ chốt cùng hướng đến việc tái định nghĩa vai trò của di sản bản địa trong bối cảnh thiết kế đương đại. Tiêu biểu là báo cáo "Hiểu về di sản bản địa và tham gia vào thực hành thiết kế", nhấn mạnh cách tiếp cận di sản như một hệ tri thức sống, bởi kiến trúc không chỉ là hình thức vật chất mà còn gắn với các mối quan hệ xã hội, văn hóa và môi trường. Thiết kế được nhìn nhận như một quá trình đối thoại với bối cảnh, thay vì sao chép hay tái hiện hình thức truyền thống.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả trong nước và quốc tế. Ảnh: Ban tổ chức

Cùng mạch tư duy đó, các báo cáo khác như "Kiến trúc, thủ công và tri thức bản địa: học hỏi từ các thực hành kiến trúc bản địa" và "Giáo dục, nghiên cứu và vai trò của nghiên cứu kiến trúc bản địa trong đào tạo thiết kế" tiếp tục mở rộng cách nhìn về di sản. Một mặt, di sản được tiếp cận từ thực hành nghề nghiệp, nhấn mạnh vai trò của vật liệu địa phương, kỹ thuật thủ công và tri thức truyền thống trong việc hình thành các giải pháp thiết kế đương đại. Mặt khác, di sản cũng được đặt trong bối cảnh giáo dục, như một nền tảng quan trọng để hình thành tư duy thiết kế có trách nhiệm, gắn nghiên cứu với cộng đồng và bối cảnh thực tế.

Chuyên gia trình bày giải pháp ứng dụng văn hóa bản địa vào thiết kế đương đại. Ảnh: Ban tổ chức

Từ nền tảng đó, các phiên song song đã mở rộng diễn đàn học thuật với nhiều lát cắt cụ thể, phản ánh tính đa dạng và liên ngành của nghiên cứu di sản. Các tham luận tập trung vào những chủ đề như kiến trúc bản địa và thích ứng khí hậu, bảo tồn ký ức đô thị trong quá trình hiện đại hóa, cảnh quan văn hóa và không gian tín ngưỡng, nghệ thuật và thủ công truyền thống trong thiết kế đương đại, hay ứng dụng công nghệ số trong ghi chép và tái hiện di sản. Các phiên thảo luận nhìn nhận di sản bản địa không chỉ ở cấp độ lý thuyết, mà còn gắn với các vấn đề thực tiễn của đô thị, môi trường và đời sống xã hội hiện nay.

Các phiên song song mở rộng diễn đàn học thuật với nhiều nghiên cứu cụ thể. Ảnh: Ban tổ chức

Bên cạnh các hoạt động học thuật là triển lãm poster cùng đồ án sinh viên Hutech và các trường đại học, cho thấy cách thế hệ trẻ tiếp cận và chuyển hóa di sản bản địa trong thiết kế. Các tác phẩm trưng bày phản ánh phương pháp tiếp cận khoa học, đồng thời khai thác vật liệu, cấu trúc không gian và câu chuyện văn hóa bản địa như một nền tảng cho sáng tạo thiết kế đương đại.

Triển lãm poster trưng bày nhiều sản phẩm sáng tạo từ các bạn sinh viên. Ảnh: Ban tổ chức

Kim Kim