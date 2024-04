Hút thuốc, uống rượu ở thanh thiếu niên tăng báo động

Thụy SĩTổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định tình trạng sử dụng rượu và thuốc lá điện tử bừa bãi của thanh thiếu niên là "đáng báo động".

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi 11, 13 và 15 tại châu Âu, Trung Á, Canada, WHO đưa ra bức tranh đáng lo ngại về tình trạng sử dụng chất kích thích bừa bãi.

"Hậu quả lâu dài của các xu hướng này rất đáng ngại. Các nhà hoạch định chính sách không thể bỏ qua", đại diện WHO phát biểu hôm 25/4, trong cuộc họp báo ở Geneve.

Báo cáo cho thấy 57% thiếu niên 15 tuổi đã uống rượu ít nhất một lần trong đời. Tỷ lệ ở nữ giới là 59%, nam giới là 56%. WHO lưu ý việc uống rượu nói chung giảm ở nam, song lại tăng lên ở nữ. 8% nam giới 11 tuổi cho biết đã sử dụng rượu ít nhất một lần trong một tháng qua, cao hơn so với 5% ở nữ giới. Tuy nhiên, ở độ tuổi 15, tỷ lệ uống rượu trong một tháng ở phái nữ cao hơn.

WHO nhận định con số thống kê nêu bật tình trạng bình thường hóa rượu bia ở thanh thiếu niên, do sự có sẵn của mặt hàng này tại các siêu thị và tiệm tạp hóa. Xu hướng cho thấy nhu cầu cấp thiết của việc ban hành chính sách bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi các tác hại do rượu gây ra.

Thiếu niên hút thuốc lá điện tử. Ảnh: Straits Times

Báo cáo cũng nhấn mạnh tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử của giới trẻ. Việc hút thuốc lá truyền thống đang giảm dần kể từ năm 2018 đến năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng mạnh. Khoảng 32% thiếu niên 15 tuổi đã sử dụng thuốc lá điện tử, 20% cho biết họ đã hút thuốc một lần trong 30 ngày qua.

"Tình trạng người trẻ sử dụng các chất kích thích một cách bừa bãi ở nhiều quốc gia trên khắp châu Âu đang gia tăng, có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng", Hans Kluge, giám đốc WHO khu vực châu Âu, cho biết.

Kluge kêu gọi tăng thuế, hạn chế phân phối các sản phẩm này và ban hành lệnh cấm bán chất tạo hương liệu cho thuốc lá điện tử.

Báo cáo của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cũng cho biết các hành vi xấu hình thành từ những năm tháng niên thiếu có thể định hình thói quen của một người khi họ trưởng thành. Trong đó, việc sử dụng chất kích thích khi còn trẻ có thể gây nguy cơ nghiện cao hơn.

"Hậu quả, cả họ và xã hội đều phải trả giá đắt", WHO nhấn mạnh.

Thục Linh (Theo Straits Times)