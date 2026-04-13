Hụt hẫng vì bị từ chối suốt ba tháng 'rải' hồ sơ xin việc

Ba tháng không dài trong cuộc đời một người nhưng với em, đó là quãng thời gian nặng nề nhất kể từ khi bước vào tuổi trưởng thành.

Em 23 tuổi. Cách đây vài tháng, em vẫn tin rằng chỉ cần tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng và một bảng điểm không quá tệ, em sẽ sớm tìm được một công việc đúng chuyên môn. Em từng nghĩ con đường phía trước dù không trải hoa hồng thì cũng sẽ có một lối đi rõ ràng. Nhưng sau ba tháng nộp hồ sơ vào nhiều doanh nghiệp, em vẫn chưa nhận được một lời mời làm việc chính thức nào. Những email phản hồi bắt đầu bằng câu "Cảm ơn bạn đã quan tâm..." dần trở thành nỗi ám ảnh. Có công ty nhận xét em có kiến thức nền tảng ổn. Có nơi đánh giá em có tiềm năng. Nhưng sau đó, họ đều đưa ra một lý do quen thuộc: em thiếu kinh nghiệm thực tế. Một số nơi khác yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ tốt hơn, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt hơn, những điều mà em chưa thực sự tự tin.

Ba tháng không dài trong cuộc đời một người nhưng với em, đó là quãng thời gian nặng nề nhất kể từ khi bước vào tuổi trưởng thành. Mỗi sáng thức dậy, em mở email trước khi đánh răng. Mỗi lần điện thoại rung, tim em lại thót lên hy vọng. Nhưng rồi hy vọng ấy nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác hụt hẫng quen thuộc. Em bắt đầu nghi ngờ chính mình: phải chăng bốn năm đại học của em chưa đủ? Phải chăng em đã quá ảo tưởng về năng lực của bản thân? Áp lực lớn nhất với em không chỉ đến từ những lời từ chối của doanh nghiệp, mà còn từ chính gia đình mình.

Trong ba tháng đó, em gần như ngày nào cũng nghe những câu trách móc. Bố mẹ nói em sống vô ích. Bố giận đến mức có lúc không cho em vào nhà, bảo em ra ngoài tiếp tục tìm việc. Có những bữa cơm, em không được gọi vào phòng ăn cùng gia đình. Em hiểu bố mẹ thất vọng. Em biết bố mẹ lo lắng khi thấy con gái 23 tuổi vẫn chưa có công việc ổn định nhưng những lời nặng nề ấy khiến em cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Có hôm em ngồi ngoài hiên nhà đến tối muộn, nhìn ánh đèn trong phòng khách mà nước mắt cứ rơi. Em tự hỏi: mình đã sai ở đâu? Em có thực sự vô dụng như những gì bố mẹ nói?

Để không trở thành gánh nặng hoàn toàn, em quyết định xin làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang gần nhà. Đó không phải công việc đúng chuyên ngành. Em đứng bán quần áo, gấp đồ, tư vấn size, lau sàn, kiểm kê hàng hóa. Mức lương không cao nhưng đủ để em tự trang trải chi phí cá nhân và không phải xin tiền bố mẹ. Những ngày đầu, em thấy tủi thân. Bạn bè cùng khóa có người đã làm nhân viên văn phòng, có người khoe ảnh check-in công ty mới, có người nói về dự án, về sếp, về khách hàng. Còn em, em đứng trong cửa hàng nhỏ, mỉm cười với khách lạ và nghe nhạc quảng cáo phát đi phát lại.

Nhưng chính công việc tưởng như tạm bợ ấy lại dạy em nhiều điều hơn em nghĩ. Em học được cách giao tiếp với đủ kiểu người: khách khó tính, khách mặc cả, khách im lặng, khách vội vã. Em học cách kiên nhẫn khi bị phàn nàn. Em học cách giữ bình tĩnh khi cửa hàng đông khách. Em học cách làm việc theo ca, đúng giờ, có trách nhiệm với từng việc nhỏ. Trước đây, khi đi phỏng vấn, em thường nghĩ nhà tuyển dụng quá khắt khe khi yêu cầu kỹ năng mềm nhưng khi trực tiếp đứng bán hàng, em mới hiểu kỹ năng không chỉ nằm trên giấy. Nó được hình thành từ va chạm thực tế, từ những tình huống rất đời thường.

Ba tháng thất nghiệp khiến em nhận ra một điều đau nhưng thật: tấm bằng đại học chỉ là tấm vé vào cửa, không phải sự đảm bảo cho một vị trí. Kiến thức nền tảng là cần thiết, nhưng chưa đủ. Thị trường lao động khắc nghiệt hơn em tưởng. Doanh nghiệp cần người làm được việc ngay, chứ không chỉ là người có tiềm năng. Em cũng dần hiểu rằng bố mẹ không thực sự ghét bỏ hay coi em vô ích. Họ sợ con mình tụt lại phía sau; sợ em không đủ mạnh mẽ để tự đứng vững giữa xã hội. Nhưng cách thể hiện của họ khiến em tổn thương.

Có những đêm sau giờ làm, em tự ngồi xem lại CV của mình. Em nhận ra nó quá chung chung, thiếu điểm nhấn. Em đăng ký một khóa học tiếng Anh online giá rẻ, mỗi ngày cố gắng học thêm từ vựng. Em xem các video chia sẻ về kỹ năng phỏng vấn, cách trả lời câu hỏi tình huống. Em bắt đầu viết lại mục tiêu nghề nghiệp của mình, không còn mơ hồ như trước. Em hiểu rằng nếu cứ ngồi trách hoàn cảnh, trách bố mẹ hay trách doanh nghiệp, em sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Thất bại đầu đời này có thể khiến em gục ngã, hoặc khiến em trưởng thành. Em chọn cách thứ hai, dù không dễ dàng.

Ba tháng qua, điều khó nhất với em không phải là thiếu tiền, mà là thiếu niềm tin vào chính mình. Mỗi lần bị từ chối, em lại thấy mình kém cỏi hơn một chút. Nhưng nếu nhìn lại, em vẫn đang cố gắng. Em vẫn đi làm, vẫn học thêm, vẫn nộp hồ sơ. Có thể em chưa có kinh nghiệm nhưng em có thời gian để tích lũy. Có thể ngoại ngữ của em chưa tốt nhưng em có thể cải thiện từng ngày. Có thể em chưa phải ứng viên xuất sắc nhưng em không phải người bỏ cuộc.

Thử thách tiếp theo của em là kiên trì. Em đặt mục tiêu trong sáu tháng tới sẽ nâng trình độ tiếng Anh lên một bậc, tham gia ít nhất một khóa học chuyên môn liên quan đến ngành mình học và tìm cơ hội thực tập hoặc cộng tác viên để tích lũy kinh nghiệm. Em cũng tự hứa sẽ không so sánh mình quá nhiều với người khác. Mỗi người có một xuất phát điểm và nhịp đi riêng. Em cũng muốn học cách nói chuyện lại với bố mẹ, không phải bằng sự phản kháng, mà bằng sự bình tĩnh. Em muốn họ hiểu rằng con gái họ không vô dụng. Em đang vấp ngã nhưng không nằm yên.

23 tuổi, em nhận ra mình không còn là đứa trẻ có thể trốn sau lưng gia đình nhưng cũng chưa đủ cứng cáp để không tổn thương trước những lời nặng nề. Em đang ở giữa lằn ranh ấy, chông chênh nhưng cũng đầy cơ hội để trưởng thành. Nếu ai đó hỏi em rằng ba tháng thất nghiệp có đáng sợ không, em sẽ trả lời là có. Nó khiến em hoang mang, tủi thân và nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng chính khoảng thời gian ấy cũng dạy em bài học đầu tiên của tuổi trưởng thành: cuộc sống không nợ em một công việc chỉ vì em có bằng cấp. Em phải tự chứng minh giá trị của mình.

Em vẫn đang trên hành trình tìm một công việc đúng chuyên môn. Con đường ấy có thể còn dài nhưng ít nhất bây giờ, em không còn chỉ chờ đợi. Em đang chuẩn bị. Em tin một ngày nào đó, khi nhìn lại ba tháng bị từ chối, bị trách mắng và phải đứng bán hàng trong cửa tiệm nhỏ, em sẽ mỉm cười. Bởi đó là quãng thời gian giúp em hiểu rằng trưởng thành không bắt đầu bằng thành công, mà bắt đầu bằng cách đứng dậy sau những lần bị từ chối.

Hoàng My