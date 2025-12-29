Hụt hẫng khi biết vợ từng làm việc trong quán karaoke có tay vịn

Tôi không hỏi sâu thêm về công việc trong quá khứ của vợ, cũng không hề có ý định ly hôn nhưng vẫn chưa thể bình thản.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào trạng thái ngỡ ngàng và hoang mang như vậy, dù đã kết hôn và có với nhau một gia đình tương đối yên ổn. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, tìm hiểu gần một năm thì cưới. Vợ tôi hiền, chăm chỉ, biết vun vén gia đình. Từ ngày về chung nhà, cô ấy lo toan mọi việc, đối nội đối ngoại đều chu toàn. Tôi tin rằng mình đã cưới đúng người.

Chuyện chỉ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi một lần ngồi uống cà phê với người quen cũ của vợ. Trong câu chuyện vu vơ, người này buột miệng nhắc đến việc trước đây vợ tôi từng làm ở quán karaoke. Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ là phục vụ bình thường, nhưng khi hỏi kỹ hơn mới biết đó là quán karaoke có tay vịn. Tôi không hỏi thêm nữa, cũng không tranh cãi gì, chỉ lặng người đi.

Tối hôm đó, tôi không nói gì với vợ. Tôi nhìn cô ấy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nhắc con học bài, mọi thứ vẫn quen thuộc như bao ngày. Nhưng trong lòng tôi thì không còn yên. Tôi không giận dữ, cũng không khinh thường, chỉ là cảm giác hụt hẫng rất khó gọi tên. Tôi bắt đầu tự hỏi: không biết cô ấy làm phục vụ bình thường hay làm công việc gì trong quán đó? tại sao cô ấy chưa từng nói với tôi điều này? Hay vì sợ tôi không chấp nhận?

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi chọn cách hỏi thẳng. Vợ tôi im lặng rất lâu rồi thừa nhận. Cô ấy nói đó là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, khi gia đình gặp biến cố, cần tiền gấp, không có bằng cấp, lại trẻ người non dạ, nghe người quen nói xuôi tai nên làm liều. Cô ấy làm một thời gian rồi nghỉ, sau đó đi học nghề và làm công việc hiện tại. Cô ấy không kể với tôi, một phần vì xấu hổ, sợ mất tôi, phần khác là nghĩ sẽ giấu được đoạn quá khứ đen tối đó. Cô ấy xin lỗi tôi rất thành khẩn vì đã giấu tôi chuyện đó, đáng ra nên chia sẻ rõ ngay từ đầu, lựa chọn thế nào là ở tôi. Nhưng khi đó cô ấy quá khao khát có được gia đình hạnh phúc và yêu tôi nhiều nên nhắm mắt làm liều, tự nhủ sẽ vun vén gia đình thật tốt.

Tôi không hỏi sâu thêm về công việc trong quá khứ của vợ, cũng không hề có ý định ly hôn nhưng vẫn chưa thể bình thản. Tôi thương vợ vì những gì đã trải qua, nhưng đồng thời cũng thấy trong lòng mình có một vết gợn. Tôi không biết mình đang khó chịu vì quá khứ của vợ, hay vì cảm giác bị đặt vào một sự thật muộn màng. Cứ nghĩ tới vợ từng làm việc trong môi trường không lành mạnh như vậy, tôi lại khó mà bình thường như chưa biết gì được. Mong được mọi người chia sẻ.

