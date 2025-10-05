Hushjet Purifier Compact - máy lọc không khí nhỏ gọn nhất của Dyson

Ra mắt tại thị trường quốc tế tháng trước và giới thiệu ở Việt Nam hôm 3/10, Hushjet Purifier Compact khác biệt so với các mẫu máy lọc không khí trước đây của Dyson như Purifier Cool hay Big+Quiet vốn có kích thước cao hơn hẳn. Máy có thiết kế hình trụ tương tự một số model như LG Puricare Hit, Philips AC0950/10 hay Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, chiều cao 470 mm, đường kính 230 mm cùng trọng lượng 3,15 kg không quá lớn, có thể đặt ở nhiều không gian.
Phần lớn diện tích của máy lọc được đục lỗ để hút không khí từ mọi hướng. Hai khóa được ẩn sâu hai bên thân, giúp tháo lắp, thay mới bộ lọc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo thiết kế liền mạch. Tuy vậy, bề mặt này cũng dễ bám bụi trong quá trình sử dụng, đòi hỏi người dùng cần vệ sinh thường xuyên.
Ra mắt tại thị trường quốc tế tháng trước và giới thiệu ở Việt Nam hôm 3/10, Hushjet Purifier Compact khác biệt so với các mẫu máy lọc không khí trước đây của Dyson như Purifier Cool hay Big+Quiet vốn có kích thước cao hơn hẳn. Máy có thiết kế hình trụ tương tự một số model như LG Puricare Hit, Philips AC0950/10 hay Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, chiều cao 470 mm, đường kính 230 mm cùng trọng lượng 3,15 kg không quá lớn, có thể đặt ở nhiều không gian.
Phần lớn diện tích của máy lọc được đục lỗ để hút không khí từ mọi hướng. Hai khóa được ẩn sâu hai bên thân, giúp tháo lắp, thay mới bộ lọc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo thiết kế liền mạch. Tuy vậy, bề mặt này cũng dễ bám bụi trong quá trình sử dụng, đòi hỏi người dùng cần vệ sinh thường xuyên.
Điểm nhấn sản phẩm nằm ở phần đỉnh máy khi hệ thống thoát gió hình ngôi sao lấy cảm hứng từ bộ phận giảm âm trong máy bay phản lực (hush-kit) giúp luồng không khí được thổi thẳng đứng, phân tán tốt hơn, giảm tiếng ồn. Dyson cho biết các rãnh giúp dẫn khí để ngăn hiện tượng nhiễu động, không khí được động cơ nén lại trước khi đẩy qua cửa gió. Với chế độ ban đêm, máy đạt độ ồn 24 dB, trong khi các trường hợp khác không quá 60 dB, đều là các thông số cao hơn hầu hết máy lọc không khí đang có mặt trên thị trường.
Điểm nhấn sản phẩm nằm ở phần đỉnh máy khi hệ thống thoát gió hình ngôi sao lấy cảm hứng từ bộ phận giảm âm trong máy bay phản lực (hush-kit) giúp luồng không khí được thổi thẳng đứng, phân tán tốt hơn, giảm tiếng ồn. Dyson cho biết các rãnh giúp dẫn khí để ngăn hiện tượng nhiễu động, không khí được động cơ nén lại trước khi đẩy qua cửa gió. Với chế độ ban đêm, máy đạt độ ồn 24 dB, trong khi các trường hợp khác không quá 60 dB, đều là các thông số cao hơn hầu hết máy lọc không khí đang có mặt trên thị trường.
Hushjet Purifier Compact có màn hình khá nhỏ nhưng hiển thị đủ thông số gồm chất lượng không khí, chất lượng bộ lọc, dự báo thay lọc, tốc độ quạt... Cùng với đó là ba phím vật lý: phím nguồn ở giữa, phím xem các thông tin ở bên phải và phím kích hoạt nhiều chế độ khác nhau tùy mục đích sử dụng (chỉnh lực gió, bật chế độ tự động hoặc chế độ ban đêm) ở bên trái.
Toàn bộ hệ thống động cơ máy cũng nằm ở phần thân trên. Dyson tích hợp cảm biến thông minh riêng cho phép liên tục đo lường chất lượng không khí theo thời gian thực, tự điều chỉnh hiệu suất hoạt động theo môi trường.
Hushjet Purifier Compact có màn hình khá nhỏ nhưng hiển thị đủ thông số gồm chất lượng không khí, chất lượng bộ lọc, dự báo thay lọc, tốc độ quạt... Cùng với đó là ba phím vật lý: phím nguồn ở giữa, phím xem các thông tin ở bên phải và phím kích hoạt nhiều chế độ khác nhau tùy mục đích sử dụng (chỉnh lực gió, bật chế độ tự động hoặc chế độ ban đêm) ở bên trái.
Toàn bộ hệ thống động cơ máy cũng nằm ở phần thân trên. Dyson tích hợp cảm biến thông minh riêng cho phép liên tục đo lường chất lượng không khí theo thời gian thực, tự điều chỉnh hiệu suất hoạt động theo môi trường.
Trải nghiệm thực tế cho thấy, Hushjet Purifier Compact vận hành khá êm, tạo luồng không khí thẳng đứng cùng tốc độ lọc nhanh. Chẳng hạn trên đây là môi trường có nhiều khói và mùi, máy mất khoảng 30 giây để loại bỏ khói trong không gian khoảng một m3.
Máy lọc không khí đi kèm ứng dụng MyDyson cho phép người dùng thao tác điều khiển từ xa, điều chỉnh tốc độ luồng gió, kích hoạt các chế độ từ xa, hẹn giờ, xem chỉ báo chất lượng không khí cũng như lịch sử chất lượng không khí theo các mốc thời gian. Dù vậy, ứng dụng chưa hỗ trợ tiếng Việt.
Dyson không công bố công suất máy, nhưng cho biết phạm vi hoạt động trong phòng tối đa 100 m2. Đây là thông số khá cao khi các mẫu có kích thước tương tự chỉ dừng lại ở mức 60-70 m2.
Với giá bán 14 triệu đồng, Hushjet Purifier Compact không phải là lựa chọn tiết kiệm khi đa số model khác trên thị trường có khả năng lọc ở diện tích tương tự nhưng giá dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sản phẩm có ưu thế về thương hiệu, khả năng vận hành yên tĩnh hơn, không phải thay lõi lọc thường xuyên cũng như khả năng bảo trì tốt hơn.
Máy lọc không khí đi kèm ứng dụng MyDyson cho phép người dùng thao tác điều khiển từ xa, điều chỉnh tốc độ luồng gió, kích hoạt các chế độ từ xa, hẹn giờ, xem chỉ báo chất lượng không khí cũng như lịch sử chất lượng không khí theo các mốc thời gian. Dù vậy, ứng dụng chưa hỗ trợ tiếng Việt.
Dyson không công bố công suất máy, nhưng cho biết phạm vi hoạt động trong phòng tối đa 100 m2. Đây là thông số khá cao khi các mẫu có kích thước tương tự chỉ dừng lại ở mức 60-70 m2.
Với giá bán 14 triệu đồng, Hushjet Purifier Compact không phải là lựa chọn tiết kiệm khi đa số model khác trên thị trường có khả năng lọc ở diện tích tương tự nhưng giá dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sản phẩm có ưu thế về thương hiệu, khả năng vận hành yên tĩnh hơn, không phải thay lõi lọc thường xuyên cũng như khả năng bảo trì tốt hơn.
Bên cạnh Hushjet Purifier Compact, Dyson cũng trình làng mẫu máy hút bụi cầm tay V16 Piston Animal với động cơ Hyperdymium 900 W, đầu hút All Floor Cones Sense tự động điều chỉnh lực hút và tốc độ chổi cuốn tùy theo từng loại sàn, hút được tóc dài tới 60 cm mà không gây rối, ngăn chứa rác CleanCompaktor hay thiết kế có thể tách ra ba thành phần phù hợp cho từng mục đích sử dụng. Sản phẩm có giá bán 29 triệu đồng.
Bên cạnh Hushjet Purifier Compact, Dyson cũng trình làng mẫu máy hút bụi cầm tay V16 Piston Animal với động cơ Hyperdymium 900 W, đầu hút All Floor Cones Sense tự động điều chỉnh lực hút và tốc độ chổi cuốn tùy theo từng loại sàn, hút được tóc dài tới 60 cm mà không gây rối, ngăn chứa rác CleanCompaktor hay thiết kế có thể tách ra ba thành phần phù hợp cho từng mục đích sử dụng. Sản phẩm có giá bán 29 triệu đồng.
Bảo Lâm