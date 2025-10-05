Hushjet Purifier Compact - máy lọc không khí nhỏ gọn nhất của Dyson

Ra mắt tại thị trường quốc tế tháng trước và giới thiệu ở Việt Nam hôm 3/10, Hushjet Purifier Compact khác biệt so với các mẫu máy lọc không khí trước đây của Dyson như Purifier Cool hay Big+Quiet vốn có kích thước cao hơn hẳn. Máy có thiết kế hình trụ tương tự một số model như LG Puricare Hit, Philips AC0950/10 hay Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, chiều cao 470 mm, đường kính 230 mm cùng trọng lượng 3,15 kg không quá lớn, có thể đặt ở nhiều không gian.

Phần lớn diện tích của máy lọc được đục lỗ để hút không khí từ mọi hướng. Hai khóa được ẩn sâu hai bên thân, giúp tháo lắp, thay mới bộ lọc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo thiết kế liền mạch. Tuy vậy, bề mặt này cũng dễ bám bụi trong quá trình sử dụng, đòi hỏi người dùng cần vệ sinh thường xuyên.