Hurrykng tham gia chiến dịch ra mắt Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới

Heineken Việt Nam mời rapper Hurrykng hợp tác trong chiến dịch quảng bá Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới vì tìm thấy sự đồng điệu về phong cách sống giữa nghệ sĩ và sản phẩm.

Trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh, Hurrykng đã ghi dấu ấn riêng với danh xưng "rapper cờ xanh" nhờ tài năng, ngoại hình và sự tinh tế. Anh được coi là một trong những ví dụ tiêu biểu cho lớp nghệ sĩ luôn biết mình là ai, dám thử nghiệm, dám thay đổi, và luôn giữ vững bản sắc trong mọi phiên bản, biến hóa. Theo nhãn hàng, sự kết hợp của Hurrykng cùng Heineken Silver phiên bản chai nhôm thời gian gần đây vừa là một chiến dịch quảng bá, vừa là một bản tuyên ngôn về phong cách sống "êm chất thời thượng" được nhiều người trẻ đang theo đuổi.

Hurrykng từng được biết đến với hình ảnh táo bạo, nhưng hiện tại là minh chứng cho một sự trưởng thành trong tư duy. Anh chia sẻ, trước đây luôn cố gắng thể hiện một cái tôi gai góc để thấy mình "khác biệt". Tuy nhiên, giờ anh nhận ra bản sắc thực sự không đến từ việc gồng mình chống lại mọi quy chuẩn. Đối với anh, "chất riêng" không phải là chạy theo xu hướng, mà là dám sống thật với chính mình. "Sự độc đáo không phải là sự đối nghịch, mà là khả năng giữ bản sắc giữa những điểm chung", rapper chia sẻ.

Để khắc họa rõ hơn con người mình ở hiện tại, Hurrykng chọn ba từ khóa: chân thật, tích cực và dễ thích nghi. Ba từ khóa này đã định hình phong cách nghệ thuật và cuộc sống của anh, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ luôn tiến về phía trước.

Với Hurrykng, phong cách cá nhân không dừng lại ở âm nhạc hay thời trang, mà lan tỏa vào mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong những khoảnh khắc tắt mic để kết nối cùng bạn bè và anh em thân thiết. Theo anh, một bữa tiệc "chất" không được đo lường bằng sự hào nhoáng, xa hoa, mà bằng những chi tiết tinh tế tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Giữ chất riêng giống như giữ 'nhịp' của mình giữa một bữa tiệc, bạn không cần phải là người ồn ào nhất, chỉ cần biết cách tận hưởng theo đúng gu của mình". Quan điểm của anh cũng được nhiều bạn trẻ ngày nay đồng tình. "Một cuộc vui đúng nghĩa là mọi thứ phải đúng cảm xúc, từ âm nhạc, ánh sáng, cho đến đồ uống trên tay", Linh Chi (TP HCM), một fan của Hurrykng và của Heineken Silver chai nhôm mới chia sẻ.

Với nhiều bạn trẻ cũng như Hurrykng, lựa chọn thức uống có thể là một tuyên ngôn ngầm về cá tính. Hurrykng đánh giá, Heineken Silver phiên bản chai nhôm chính là điểm nhấn khác biệt, một lựa chọn phản ánh đúng con người và phong cách sống mà anh theo đuổi: hiện đại, tinh tế nhưng không phô trương. "Chất riêng không chỉ là bộ trang phục bạn mặc, mà còn là thức uống bạn cầm trên tay", anh khẳng định.

Nhiều fan thừa nhận sự đồng điệu giữa Hurrykng và Heineken Silver phiên bản chai nhôm. Nếu Hurrykng là một cá tính "êm chất" độc đáo thì Heineken Silver chai nhôm cũng mang tinh thần đó. Điều này thể hiện ngay từ thiết kế chai nhôm cao cấp, tinh tế, mang đến trải nghiệm nhập tiệc thời thượng. "Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự am hiểu phong cách tiệc tùng hiện đại: nhanh, gọn, nhưng vẫn êm mượt", Linh Chi nhận xét.

Bên cạnh đó, hương vị bia êm mượt của Heineken Silver là yếu tố then chốt, mang đến một trải nghiệm đậm chất cho người dùng. Thức uống này góp phần biến những cuộc gặp gỡ bình thường trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.

Theo nhãn hàng, sự kết hợp của Hurrykng và tinh thần của Heineken Silver trong lần ra mắt phiên bản chai nhôm cao cấp mang hai ý nghĩa: "không ngừng đổi mới, không ngừng hoàn thiện để mang đến những giá trị tốt nhất" và "cùng hướng đến một sự khác biệt độc đáo, tạo nên một dấu ấn độc đáo và bền vững".

Sự kết hợp này đã mang đến chuẩn phong cách tiệc mới - "êm chất thời thượng", nơi cá tính được thể hiện một cách tự nhiên nhất. "Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp: 'cool' không phải là theo kịp xu hướng, mà là biết rõ mình là ai và tự tin sống trọn với chất riêng ấy", đại diện nhãn hàng nói về sự kết hợp với Hurrykng khi ra mắt Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới.

