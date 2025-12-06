Hupuna Group ứng dụng công nghệ mới sản xuất bao bì carton

Hupuna Group đẩy mạnh đổi mới trong sản xuất bao bì carton bằng việc ứng dụng các công nghệ in Offset, Flexo và in lưới, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh thị trường bao bì Việt Nam cạnh tranh ngày càng mạnh cùng những yêu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng, Hupuna Group theo đuổi hướng phát triển dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp định vị lại vai trò của bao bì carton, xem mỗi sản phẩm như "đại sứ thương hiệu" góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng và giá trị của hàng hóa.

Để "khoác áo mới" cho bao bì carton Việt và hiện thực hóa tầm nhìn của mình, doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại và khép kín. Yếu tố này là cốt lõi của toàn bộ chiến lược đổi mới, cho phép Hupuna đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất. Trọng tâm của cuộc cách mạng công nghệ này nằm ở việc làm chủ các kỹ thuật in tiên tiến.

Hộp carton lạnh của đơn vị. Ảnh: Hupuna

Doanh nghiệp làm chủ các kỹ thuật in Offset, Flexo và in lưới, qua đó đáp ứng đa dạng yêu cầu kỹ thuật của nhiều ngành hàng. Công nghệ in Offset là lựa chọn cho phân khúc cao cấp, cho phép tạo ra sản phẩm với màu sắc sống động, độ sắc nét gần như tuyệt đối. Công nghệ đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành mỹ phẩm, dược phẩm, quà tặng, hay sản phẩm OCOP.

Còn đối với, công nghệ in Flexo, đây là giải pháp tối ưu cho các ngành hàng cần tốc độ, số lượng lớn và chi phí hợp lý như logistics, thương mại điện tử. Hệ thống máy Flexo hiện đại cho phép in ấn tốc độ cao, chất lượng ổn định, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Với công nghệ in lưới, phù hợp cho các đơn hàng số lượng ít hoặc cần gấp. Kỹ thuật này có chi phí chuẩn bị thấp, cho phép sản xuất nhanh chóng mà không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu quá cao. In lưới là lựa chọn tối ưu khi cần sự linh hoạt, tốc độ cho các đơn hàng nhỏ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc có đồng thời các công nghệ in ấn hiện đại và tiên tiến này mang lại lợi thế cạnh tranh. Cho phép Hupuna cung cấp giải pháp linh hoạt, đáp ứng theo từng nhu cầu cụ thể của cá nhân và doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Huy. Ảnh: Hupuna Group

Theo ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc Hupuna Group, trong khi thị trường bao bì Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt, đơn vị lựa chọn hướng đi toàn diện. Thay vì chỉ là nhà sản xuất, công ty định vị mình là "nhà cung cấp giải pháp bao bì thông minh". Biến mỗi chiếc hộp carton, dù ở phân khúc nào, cũng trở thành "đại sứ", góp phần tạo dựng ấn tượng và kết nối cảm xúc với người tiêu dùng.

Lối đi của Hupuna Group không chỉ về giá rẻ, mà tập trung đầu tư vào chất lượng và lấy công nghệ làm đòn bẩy. Nhờ đó, doanh nghiệp có khả năng tạo ra sự khác biệt ở mọi phân khúc, tối ưu chi phí ở phân khúc giá rẻ và và sáng tạo ở phân khúc cao cấp. "Tầm nhìn này được xây dựng trên triết lý 4 yếu tố cốt lõi: thấu hiểu - sáng tạo - thuận tiện - chất lượng", ông Huy nói.

Mục tiêu của công ty là đồng hành doanh nghiệp giải quyết bài toán "hai trong một" mà thị trường hiện đại đòi hỏi. Đó là một bao bì vừa phải bền bỉ để chịu được quá trình vận chuyển đường dài, vừa phải có tính thẩm mỹ cao để nâng tầm giá trị sản phẩm ngay từ điểm chạm đầu tiên.

Hupuna không chỉ đổi mới trong công nghệ, còn thể hiện định hướng qua việc xây dựng "hệ sinh thái đa dạng sản phẩm" chủ lực. Doanh nghiệp thấu hiểu rằng, mỗi ngành hàng, mỗi sản phẩm đều có những yêu cầu đóng gói đặc thù. Vì vậy, đơn vị đã phát triển danh mục sản phẩm toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường.

Giải pháp cốt lõi và phổ biến nhất là hộp carton sóng. Công ty sản xuất thùng carton, in ấn số lượng lớn, bao gồm các loại hộp ba lớp, 5 lớp và 7 lớp, đa dạng loại sóng (B, C, E, F, BC, BE, FE, BCE...). Với đa dạng kiểu dáng, từ hộp nắp đối truyền thống đến hộp nắp gài tiện lợi. Những sản phẩm này đáp ứng nhu cầu về khả năng chịu lực, chống va đập và tối ưu hóa chi phí vận chuyển.

Duyệt bản in và duyệt mẫu, bước kiểm tra chất lượng trước khi sản xuất hàng loạt tại công ty. Ảnh: Hupuna

Đối với phân khúc cao cấp hơn, hộp carton lạnh là lựa chọn ưu tiên cho các sản phẩm giá trị hoặc quà tặng cao cấp. Hupuna tập trung vào các giải pháp tinh xảo như hộp nam châm, hộp cánh bướm hay hộp ngăn kéo. Sử dụng chất liệu và kỹ thuật gia công cao cấp để nâng tầm giá trị thương hiệu.

Ngoài ra, Hupuna còn mở rộng sang sản xuất túi giấy, cung cấp giải pháp thân thiện với môi trường thay thế túi nilon. Song song đó, đơn vị hỗ trợ cho hoạt động xây dựng thương hiệu qua các ấn phẩm in nhanh như: tem nhãn, card visit, tờ rơi và catalogue (danh mục giới thiệu). Kèm theo đó là các phụ kiện đóng hàng thiết yếu, từ băng dính, màng PE, xốp khí, xốp Foam.

Với hệ thống kho tại Hà Nội và TP HCM, công ty giải quyết triệt để bài toán thời gian cho doanh nghiệp. Mọi đơn hàng gấp đều được xử lý và giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc, giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ đơn vị sản xuất bao bì, Hupuna đang mở rộng vai trò của mình bằng việc kết hợp công nghệ lõi và tư duy lấy khách hàng làm trung tâm. Doanh nghiệp hướng đến tạo ra các sản phẩm có chất lượng ổn định, phù hợp yêu cầu từng ngành hàng và góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường. Định hướng này giúp đơn vị xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong ngành bao bì, nơi sự đổi mới liên tục đóng vai trò then chốt trong cạnh tranh.

Hoàng Đan