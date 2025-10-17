Hướng tiếp cận toàn diện trong điều trị đái tháo đường típ 2

Các chuyên gia nội tiết và tim mạch chỉ ra khoảng trống trong điều trị đái tháo đường típ 2 và chia sẻ thực hành về hướng quản lý bệnh toàn diện với liệu pháp GLP-1 RA.

Thông tin được chia sẻ tại Hội nghị khoa học "Semaglutide - chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị đái tháo đường típ 2", do Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội (CHPT), Đại học Y Dược TP HCM phối hợp Công ty Novo Nordisk Việt Nam tổ chức ngày 12/10 tại TP HCM.

Các chuyên gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về điều trị ĐTĐ típ 2 tại buổi hội nghị. Ảnh: CHPT

Can thiệp sớm và quản lý toàn diện

Theo thống kê, gần hai phần ba người mắc đái tháo đường típ 2 chưa đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết (HbA1c <7%) và hơn một nửa đã xuất hiện biến chứng tại thời điểm chẩn đoán, chủ yếu là tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm bệnh này. Khoảng 70% chi phí điều trị trực tiếp cũng liên quan đến biến chứng. Ngoài ra, người bệnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tự quản lý bệnh, từ thay đổi lối sống, kiểm soát đường huyết, cân nặng đến ngăn ngừa các rủi ro biến chứng. Những thách thức này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đồng thời khiến việc tuân thủ điều trị và duy trì một cuộc sống bình thường của người bệnh trở nên phức tạp hơn.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á. Ảnh: CHPT

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á cho biết: "Người bệnh đái tháo đường típ 2 cần được can thiệp sớm và kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ như đường huyết, huyết áp, mỡ máu và cân nặng. Cách tiếp cận toàn diện giúp giảm biến chứng, đặc biệt là biến cố tim mạch, đồng thời nâng cao chất lượng sống".

Bên cạnh điều trị y học, người bệnh cũng cần được hỗ trợ trong việc thay đổi lối sống, duy trì cân nặng và kiểm soát căng thẳng để đạt hiệu quả lâu dài.

Liệu pháp GLP-1 RA - hướng kiểm soát đa yếu tố

Tại hội nghị, liệu pháp Đồng vận thụ thể GLP-1 RA (Semaglutide) được giới thiệu như một giải pháp kiểm soát đa yếu tố bền vững cho người mắc đái tháo đường típ 2. Phương pháp này giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ biến cố tim mạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ tịch Hội Đáo tháo đường và Nội tiết TP HCM. Ảnh: CHPT

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ tịch Hội Đái tháo đường và Nội tiết TP HCM, chia sẻ, quản lý đái tháo đường típ 2 không chỉ dừng lại ở kiểm soát đường huyết mà còn phải hướng đến phòng ngừa biến chứng và bảo vệ đa cơ quan. "Các tiến bộ như GLP-1 RA giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả hơn, duy trì sinh hoạt và làm việc bình thường trong quá trình điều trị", bác sĩ nói.

Semaglutide đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt trong điều trị đái tháo đường típ 2 từ năm 2017 và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, đồng hành cùng hàng triệu người bệnh trong kiểm soát đường huyết và phòng ngừa biến chứng tim mạch, thận.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý hiệu quả điều trị chỉ đạt tối ưu khi người bệnh phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, tuân thủ phác đồ cá thể hóa và duy trì lối sống lành mạnh.

Đái tháo đường hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba tại Việt Nam, gây tổn thất cho người bệnh và áp lực tài chính cho xã hội. Năm 2017, chi phí điều trị đái tháo đường típ 2 ước đạt 674 triệu USD, trong đó chi phí y tế trực tiếp chiếm hơn 430 triệu USD. Tỷ lệ người mắc bệnh tăng nhanh, từ 2,5% năm 2007 lên 6,1% vào năm 2021, theo thống kê từ nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

Thế Đan