Hướng phát triển của PVCFC với mô hình tổng công ty

PVCFC đặt trọng tâm nâng chuẩn nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kỹ thuật - quản trị chất lượng cao, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển theo mô hình tổng công ty.

Ngay sau lễ công bố chuyển đổi sang mô hình tổng công ty, Phân bón Cà Mau (PVCFC) bắt đầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới. Trong đó, chương trình "Đánh giá chuyên gia PVCFC 2025" được xem là bước đi mở đầu cho chiến lược xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển phù hợp với quy mô và tiêu chuẩn của tổng công ty. Chương trình ghi nhận năng lực chuyên môn, định hình các tiêu chí nhân sự mà đơn vị hướng đến trong thời gian tới.

Lễ khai mạc chương trình "Đánh giá chuyên gia PVCFC 2025". Ảnh: PVCFC

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc chuyển đổi mô hình đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực. Công tác xác lập cơ chế khoa học để đánh giá, định hướng và phát triển chuyên môn vì vậy được công ty ưu tiên hàng đầu.

Năm nay, chương trình quy tụ 20 ứng viên đến từ 8 lĩnh vực chuyên môn trải rộng từ kỹ thuật, công nghệ, sản xuất đến tài chính, truyền thông và marketing, thể hiện sự đa dạng, chiều sâu của nguồn lực PVCFC. Đồng hành ứng viên là 37 giám khảo đến từ các trường đại học hàng đầu, đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam. Các giám khảo được phân bổ vào 8 hội đồng đánh giá, tổ chức theo từng tiểu ban chuyên môn nhằm đảm bảo tính sâu sát, minh bạch và chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Ngọc Nguyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PVCFC

Bên cạnh đó, 18 nhân sự hỗ trợ cũng được huy động, thể hiện mức độ đầu tư nghiêm của công ty cho chương trình mang ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho tương lai tổng công ty. Trọng tâm của chương trình là nhận diện đúng những nhân sự có năng lực nổi trội trong toàn đơn vị. Thông qua các buổi phỏng vấn chuyên sâu và phần trình bày đề án, ứng viên có cơ hội thể hiện tư duy, kinh nghiệm, cách tiếp cận vấn đề rõ nét. Nhiều đề xuất mang tính ứng dụng cao, cho thấy khả năng đóng góp trực tiếp vào quản trị sản xuất và hoạt động kinh doanh của PVCFC.

Ở góc độ ngược lại, hội đồng đánh giá mang đến lớp phản biện chuyên môn khách quan và đa chiều. Các nhận xét được đưa ra nhằm xác định năng lực hiện tại, giúp chỉ rõ hướng phát triển phù hợp cho từng cá nhân. Nguồn dữ liệu này là yếu tố quan trọng để tổng công ty xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn lực chất lượng cao hiệu quả trong dài hạn.

Tổng giám đốc Văn Tiến Thanh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong toàn tổng công ty mà đến các đơn vị khác. Ảnh: PVCFC

Theo lãnh đạo PVCFC, bên cạnh quy trình đánh giá, chương trình còn tạo nên sự gắn kết giữa người lao động và tổng công ty. Khi được lắng nghe, được ghi nhận và có cơ hội thể hiện năng lực của mình, mỗi ứng viên đều cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân trong tổ chức. Điều này lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, thúc đẩy mỗi cá nhân tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, cùng đồng hành doanh nghiệp trong những mục tiêu dài hạn. Sự tương tác giữa ứng viên với hội đồng và các bộ phận hỗ trợ cũng hình thành môi trường trao đổi chuyên môn lành mạnh, thúc đẩy văn hóa chia sẻ tri thức, xây dựng tinh thần PVCFC "đồng lòng, đồng sức" trên hành trình mới.

Chương trình được tổ chức bài bản, bám sát các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: PVCFC

Hiện, đơn vị có đội ngũ 6 chuyên gia đã được công nhận, với nhiều đề tài mang lại giá trị thiết thực, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp. Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu phát triển của PVCFC đòi hỏi đội ngũ chuyên gia phải tiếp tục được mở rộng, đa dạng hóa về lĩnh vực. Việc tăng cường đội ngũ này giúp tổng công ty chủ động hơn trong quá trình hiện đại hóa và triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành.

Chương trình "Đánh giá chuyên gia PVCFC 2025" là minh chứng cho cam kết của PVCFC trong việc đầu tư bài bản cho con người - nguồn lực trung tâm và là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững. Chương trình cũng là bước chuẩn bị quan trọng để doanh nghiệp xây dựng nguồn lực đủ năng lực, đồng hành trong giai đoạn chuyển mình, tạo nền tảng cho mục tiêu vươn lên tầm vóc của tổng công ty trong tương lai gần.

Hoàng Đan