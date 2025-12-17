Hướng nội nhưng em biết tạo vui vẻ, mới lạ cho chúng ta

Em thích một cuộc sống bình yên, nơi mà em sẽ làm tốt vai trò của một người xây dựng tổ ấm.

Sắp hết một năm, vậy là em và anh lại trễ hẹn trong hành trình tìm gặp nhau. Năm nay, em lại đón Noel một mình nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng hy vọng Noel năm sau, anh sẽ đến. Em là một cô nhân viên văn phòng, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Vóc dáng em thanh mảnh, 1m64, 52 kg, gương mặt ưa nhìn, hiền hòa. Em đang tìm một người đồng hành tử tế và thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em thích một cuộc sống bình yên, nơi mà em sẽ làm tốt vai trò của một người xây dựng tổ ấm. Còn anh sẽ là một bờ vai vững vàng và có trách nhiệm để em cảm thấy an toàn về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Tính em nhẹ nhàng, không thích ồn ào hay drama. Gia đình em yên ổn, nề nếp, đời tư rõ ràng nên khi đến bên em, anh không cần bận tâm nhiều, chỉ cần yêu thương em thôi. Dù hướng nội nhưng em vẫn biết cách tạo những khoảnh khắc vui vẻ, mới lạ cho cả hai. Điều này khi thân, anh sẽ thấy được. Em cũng sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của anh để hiểu và đồng hành cùng anh. Trong lúc chờ anh đến, em tự tìm những niềm vui lành mạnh cho mình như chạy bộ, học đàn, tập thiền... để bồi dưỡng sức khỏe và tinh thần. Em hy vọng mình có thể mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực, an yên; để dù ngoài kia có mệt mỏi, khi trở về chúng ta vẫn là điểm tựa của nhau.

Em sẽ yên tâm khi bên cạnh một người đàn ông chung thủy và bản lĩnh trước những cám dỗ không tốt. Hơn nữa, em sẽ tự hào khi anh là người có ý chí, sống hướng thiện và luôn xem gia đình là quan trọng. Dĩ nhiên, em và anh đều có những khuyết điểm. Chúng ta sẽ cảm thông cho nhau và vì nhau hoàn thiện bản thân. Chỉ mong rằng những khuyết điểm ấy không trái với đạo đức và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhau. Mong bức thư này sẽ đến với một nửa yêu thương của em. Cảm ơn VnExpress và mọi người đã dành thời gian đọc bài viết.

