Hướng ngoại tìm hướng lung tung

Mình hy vọng nửa kia hướng nội, hướng ngoại, hướng lung tung đều không sao cả, miễn là bạn có chính kiến, biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ.

Thời tiết miền Bắc những ngày cuối năm thật khiến con người ta cảm nhận rõ sự cô đơn. Sau một hồi đọc tâm sự của mọi người trong mục Hẹn hò của VnExpress, mình chợt muốn viết vài dòng tâm sự để gửi gắm trang báo tìm nửa kia đang mải chơi trốn tìm, hy vọng đọc được chia sẻ của mình xong thì không trốn tìm nữa. Hiện tại mình làm cho một doanh nghiệp nho nhỏ của nước ngoài tại Hà Nội, sau bảy năm học hành tại cả nước mình và nước bạn. Công việc lúc bận lúc bận bình thường, nói chung là cũng hạnh phúc. Ngoài giờ làm, nếu không có kế hoạch trước hoặc mình sẽ đi gặp gỡ bạn bè, hoặc sẽ tập yoga, đi bộ, hoặc đi du lịch xa khỏi Hà Nội để hít bầu không khí bớt bụi bặm.

Hồi còn là sinh viên, mình dễ thể hiện quan điểm cá nhân một cách không bình tĩnh lắm. Sau này, có thể là qua các trải nghiệm thực tế, có thể là do "lớn" dần nên mình đã biết kiên nhẫn hơn. Nhưng hình như với những người quá thân quen rồi thì mình vẫn là chính mình.

Cá nhân mình thấy, cuộc sống độc thân không có gì đáng ngại lắm như người lớn hay lo lắng, chỉ là nếu như có người ở cạnh bên cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thì có vẻ cuộc sống sẽ thú vị hơn, đa sắc màu hơn. Do vậy, từ khi kết thúc mối tình gần nhất tới giờ tầm hơn bốn năm, ở thời điểm hiện tại mình đã cảm thấy tới lúc có người ở bên, lắng nghe mình luyên thuyên đủ thứ chuyện, hoặc khi người kia cần thì có mình ở bên cạnh an ủi. Mình không chắc là có thể an ủi bạn một cách hoàn hảo, nhưng mình hứa sẽ làm bạn cười với câu chuyện ngớ ngẩn, vô tri.

Qua tâm sự nhỏ bên trên, chắc bạn cũng cảm nhận được mình là một cô gái hướng ngoại chứ. Mình sẽ thực sự hướng ngoại với những mối quan hệ thân quen. Với những người chưa thân quen lắm, mình cũng hay nhận được ý kiến rằng nhìn khó gần, nhưng mà sự thực thì không phải như vậy, mình là người thân thiện và biết điều.

Có vẻ với người hướng ngoại như mình thì nửa kia nên hướng nội để cân bằng nhỉ. Mình mong chúng ta sống trong cùng một thành phố nhé, để tiện gặp gỡ này. Có thể mình cao so với chiều cao trung bình của con gái, nên mình hy vọng bạn cũng cao từ m7 trở lên nhé.

Trên đây là tâm tư mình gửi gắm, nhờ bồ câu VnExpress đưa thư giùm tới bạn kia của mình. Bạn nhận thư thì mail trả lời giúp mình với nhé. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nha.

