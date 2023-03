Hương Ly - ca sĩ tỷ view

Hương Ly nỗ lực thoát danh xưng "hiện tượng mạng", chọn con đường chuyên nghiệp, hiện là ca sĩ Việt có lượt view cao nhất YouTube.

Tài khoản của cô đạt hơn 1,56 tỷ lượt xem, thống kê đến ngày 22/3. Hồi tháng 11/2022, Mỹ Tâm là giọng ca nữ đầu tiên của làng nhạc đạt tỷ view, dẫn đầu trên nền tảng trực tuyến này. Sau ba tháng, thứ hạng nghệ sĩ nữ có lượt xem lớn nhất thay đổi, lần lượt là Hương Ly, Mỹ Tâm, Bích Phương.

Hương Ly hát "Sóng gió" của Jack và K-ICM Hương Ly hát "Sóng gió" của Jack và K-ICM, phát hành năm 2020. Video: Nhân vật cung cấp

Hương Ly được công chúng biết đến vào năm 2019 khi hát lại các bản hit của ca sĩ khác như Sóng gió (93 triệu lượt xem), Từng yêu (86 triệu), Có tất cả nhưng thiếu anh (56 triệu). Cô sinh năm 1993, quê Hà Nội, trong gia đình có bố là nghệ sĩ đàn bầu. Sau tốt nghiệp khoa Âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô theo đuổi ca hát.

Trong các video đầu tiên đăng tải, cô hát ngẫu hứng, chọn kết hợp âm nhạc truyền thống gồm đàn bầu, tỳ bà với sáng tác hiện đại. Ca sĩ được nhận xét có chất giọng cao, cảm xúc, thường chọn thể hiện các bản ballad hợp thị hiếu của giới trẻ. Có lúc, giọng Hương Ly gây tranh luận khi bị nhận xét phần trầm giống Lệ Quyên, lên cao hao hao Thùy Chi. Cô cho biết: "Tôi tôn trọng mọi nhận xét. Khi đang khẳng định phong cách cá nhân, tôi tin khán giả sẽ nhận thấy điểm khác biệt trong chất giọng của mình".

Hương Ly thể hiện phong cách đằm thắm ở bộ ảnh tung đầu tháng 3. Sau bốn năm, hiện cô có 4,5 triệu người theo dõi trên TikTok, kênh YouTube hút gần năm triệu lượt thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Tiến Minh từng không ấn tượng với vẻ ngoài mảnh khảnh và chất giọng của Hương Ly ở lần gặp đầu tiên. Nhưng về sau nhạc sĩ thay đổi cách nhìn nhận. Tiến Minh cho biết: "Hương Ly có quãng giọng rộng, có thể hát nhiều thể loại. Chất giọng, phong cách của cô hợp cách viết nhạc của tôi. Khi làm việc chung, tôi thấy dễ chịu vì ở ca sĩ có vẻ nhẹ nhàng, cầu thị".

Nghệ sĩ Thùy Dương từng làm việc cùng ca sĩ qua các dự án Trương Chi Mị Nương, Làng song sinh tại Nhà hát Kịch Hà Nội. "Tôi ấn tượng khi giọng hát của Hương Ly hỗ trợ tôi nhiều về mặt cảm xúc để diễn cảnh nội tâm", Thùy Dương nói.

Hương Ly nỗ lực thoát khỏi danh xưng "hiện tượng mạng". Hai năm trước, ca sĩ trăn trở khi khán giả nhận xét "nổi tiếng nhất thời", "sản phẩm không mang dấu ấn cá nhân". Cô thừa nhận thời gian đầu, các dự án không được đầu tư về mọi mặt, chỉ làm ngẫu hứng.

Tuy nhiên, khi chuyển hướng biểu diễn chuyên nghiệp, cô nghiêm túc trong từng dự án, hoạt động. Ca sĩ đi diễn sân khấu, tham gia nhiều chương trình truyền hình, chạy show không nghỉ mỗi tuần giữa Hà Nội và TP HCM. Nhạc sĩ Tiến Minh hài lòng về Hương Ly sau các dự án nhạc phim lẫn kịch như Yêu là thế ư, Điều dang dở ngọt ngào nhất, Phía sau cánh cửa, Mây của trời.

MV Khuê Mộc Lan của Hương Ly MV Khuê Mộc Lan của Hương Ly, phát hành năm 2022. Video: Nhân vật cung cấp

Cô hạn chế hát lại nhạc người khác, đặt các tác giả viết ca khúc riêng để sản xuất MV, từng phát hành Khuê Mộc Lang (Hoon, Jombie), Thế thái (Huỳnh Văn), Vì họ yêu cùng mình (Thanh Hưng). Đầu tháng 3, cô giới thiệu MV Sau này nếu có thương em (Đạt Max), đầu tư câu chuyện, bối cảnh. Ở tuổi 30, cô nói muốn qua âm nhạc nói lên nỗi lòng, vỗ về tâm hồn phụ nữ.

Hương Ly từng áp lực khi đối diện tin đồn có người chống lưng, làm mẹ đơn thân. Nhờ gia đình, bạn bè động viên, cô vượt qua bằng thái độ bình tĩnh. Cô kết hôn năm 21 tuổi, sớm hơn so với nhiều đồng nghiệp. "Mọi thứ đều do duyên số. Tôi xem đây là điều may mắn, giúp bản thân vững tin theo đuổi nghề", ca sĩ nói.

Nghệ sĩ và hai con trai khi đi chơi dịp đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô nhớ có thời điểm đi hát phòng trà với thù lao 250.000 đồng mỗi đêm, làm thêm nhiều công việc. Ban ngày đi làm, tối về chồng đàn, vợ hát để xua tan mệt nhọc. Khi cô được biết đến, có bản hit, thu nhập tăng, đời sống vật chất lẫn tinh thần của gia đình dần cải thiện. Ca sĩ nói: 'Trên con đường ca hát, tôi được chồng ủng hộ. Gia đình luôn là cảm hứng, điểm tựa lớn nhất của tôi".

Tân Cao