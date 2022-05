Hương Giang mặc váy cảm hứng Công nương Diana ở Cannes

Ngày 25/5, Hương Giang xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "The Stars At Noon" với tư cách khách mời của đối tác kinh doanh. Cô mặc thiết kế phong cách thanh lịch pha cổ điển, phần tùng xòe to. Ảnh: AFP