Hướng đi mới cho ngành tổ chức sự kiện doanh nghiệp trong đại dịch

Các doanh nghiệp MICE tại Singapore chủ động chuyển sang mô hình hybrid kết hợp trực tuyến - trực tiếp, thay vì tập trung vào khâu tổ chức trực tiếp như trước.

Đại dịch Covid-19 trong hai năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch nói chung và lĩnh vực sự kiện MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị) nói riêng. Không thể mãi bị động, nhiều doanh nghiệp trên thế giới không ngừng đưa ra các giải pháp mới nhằm phục hồi ngành này song song với việc đảm bảo an toàn, ngay cả khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nhiều quốc gia trên thế giới trong năm qua đã không ngừng nỗ lực tái mở cửa, phục hồi ngành du lịch - dịch vụ nước nhà. Nổi bật tại khu vực Đông Nam Á với nhiều chính sách nhằm cải thiện tình hình, khôi phục kinh tế, Singapore đã tích cực nỗ lực khôi phục lại các sự kiện doanh nghiệp một cách thận trọng trong năm qua. Các chuyên gia từ đảo quốc sư tử gợi ý cho các nhà tổ chức sự kiện doanh nghiệp lộ trình phục hồi, tái hình dung cách thức tổ chức, vận hành và đặc biệt là các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh trong tương lai.

Sách trắng

Một trong những giải pháp đầu tiên các chuyên gia Singapore gợi ý cho sự kiện doanh nghiệp là "Sách trắng" Reimaging Business Events - Through Covid-19 and Beyond (Hình dung lại ngành tổ chức sự kiện trong và sau Covid-19). Tổng cục Du lịch Singapore (STB), Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp (PCMA) và Hiệp hội toàn cầu của ngành triển lãm (UFI) đã hợp tác cho ra mắt quyển sách đặc biệt này.

Đại diện Tổng cục Du lịch Singapore (STB), Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp (PCMA) và Hiệp hội toàn cầu của ngành triển lãm (UFI) tại sự kiện công bố Sách trắng Reimaging Business Events - Through Covid-19 and Beyond, ngày 28/6. Ảnh: STB

"Sách trắng" nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi để hình dung lại ngành du lịch một cách hiệu quả, bao gồm: các mô hình kinh doanh; trải nghiệm người tham dự; nguồn nhân lực và bộ kỹ năng. Ngoài ra, sách còn cung cấp cái nhìn tổng quan về những hiểu biết sâu sắc xoay quanh lĩnh vực tổ chức sự kiện doanh nghiệp toàn cầu. Nội dung cũng nêu bật các giải pháp đổi mới và cách tiếp cận tư duy tương lai để vượt qua những thách thức đang phát triển.

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu áp dụng công nghệ kỹ thuật số, cung cấp ý tưởng cho các sự kiện doanh nghiệp để chuyển đổi trên ba yếu tố cốt lõi trên, các nghiên cứu điển hình trong sách trắng còn chứng minh rằng các công ty trong ngành trên thế giới đã thành công duy trì sự thích ứng thông qua các công cụ cải tiến và phương pháp tiếp cận sáng tạo.

Khung tổ chức sự kiện doanh nghiệp an toàn

Tháng 10/2020, một "lộ trình phục hồi" cho du lịch MICE và tổ chức sự kiện được Singapore công bố, cung cấp hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Lộ trình phát triển bởi Hiệp hội các nhà cung cấp và tổ chức hội nghị và triển lãm Singapore (SACEOS), cùng với các cơ quan chính phủ gồm Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Doanh nghiệp Singapore (ESG). Đây cũng là lộ trình đầu tiên trên thế giới đặc thù cho ngành du lịch MICE.

Phiên bản đầu tiên của lộ trình tập trung vào việc cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các nhà tổ chức sự kiện, điều hành địa điểm và tư vấn về quản lý an toàn. Trong đó bao gồm các kế hoạch phát triển năng lực cho các doanh nghiệp và nhân sự, giúp họ phát triển vững chắc hơn từ đại dịch. Ý tưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp sáng tạo, giúp các doanh nghiệp thiết lập mô hình hybrid và tổ chức sự kiện doanh nghiệp hiệu quả.

Cuộc họp Các nhà lãnh đạo "Convening Leaders" diễn ra hồi tháng 1/2021, với sự tham gia của các diễn giả và hội đồng chuyên gia, đã chọn mô hình sự kiện hybrid là hướng đi mới cho sự kiện doanh nghiệp. Ảnh: PCMA

Chuỗi sự kiện MICE thành công tại Singapore

Qua việc áp dụng lộ trình trên kèm những hướng dẫn trong Sách trắng, Singapore đã đạt những thành tựu nhất định, phần nào hồi sinh du lịch MICE giữa bối cảnh ngành này chao đảo vì sự ảnh hưởng của Covid-19 trên toàn cầu. Với mô hình hybrid, nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế đã diễn ra thành công tại quốc gia này với sự tham gia đông đảo của giới chuyên môn và khán giả.

Đơn cử có Hội nghị Quốc tế về Điện tử tính toán của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) diễn ra từ 24-26/8/2020. Đây được xem là sự kiện đầu tiên thí điểm hình thức hybrid kết hợp trực tiếp - trực tuyến, cho phép người tham dự tương tác trực tiếp và kết nối ảo từ bất cứ nơi đâu trên toàn cầu. Sự kiện đã thu hút 50 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu tham dự từ xa.

Sau IEEE, Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2020 (SIEW 2020) tiếp nối thành công khi quy tụ 250 người tham dự tại Trung tâm Hội nghị Sands Expo, Marina Bay Sands. Đây cũng là sự kiện MICE đầu tiên thử áp dụng mô hình mới, tuân thủ theo Khung tổ chức sự kiện doanh nghiệp an toàn của Tổng cục Du lịch Singapore.

Nhân viên kiểm tra thiết bị, kết nối của các đại biểu tham gia tại sự kiện Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2020 (SIEW 2020). Ảnh: Energy Market Authority

Gần đây nhất là Triển lãm Du lịch quốc tế với chủ đề "Phục hồi ngành du lịch" (TravelRevive) do STB và Messe Berlin (Singapore) đồng tổ chức. Sự kiện đã thu hút khoảng gần 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp đến từ các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế, trong đó có 65 đại biểu nước ngoài đến từ 14 quốc gia khác nhau. Ngoài áp dụng các giải pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người tham dự trực tiếp, Triển lãm còn gây ấn tượng khi ứng dụng công nghệ ảnh ba chiều, cho cảm giác như diễn giả đang có mặt tại hội nghị dù phát biểu từ xa.

Năm 2020, ngành du lịch và khách sạn thế giới đã tổn thất nặng nề với 935 triệu USD. Tổ chức sự kiện doanh nghiệp cũng nằm trong số những ngành chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch này. Vượt qua các trở ngại về dịch bệnh, Singapore đã nỗ lực giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới cho các sự kiện MICE an toàn, sáng tạo và hấp dẫn, thành công đưa những sự kiện doanh nghiệp lớn quay trở lại với khán giả và giới chuyên môn trong suốt hai năm qua.

Thái Nghiên