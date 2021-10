Hướng dẫn viên bồi hồi sau 5 tháng dẫn tour trở lại

TP HCMNghe tin Kiên sắp dẫn đoàn khách y bác sĩ tuyến đầu đi tour khép kín, cha mẹ nhắc anh phải dẫn thật hay vì các y bác sĩ đã giúp ông bà khỏi Covid-19.

Một ngày giữa tháng 10, hướng dẫn viên du lịch Trần Trung Kiên, sinh năm 1992, trở lại văn phòng làm việc trên đường Tú Xương, quận 3 sau nhiều tháng TP HCM giãn cách xã hội. Được gặp lại đồng nghiệp, anh rất vui, niềm vui nhân đôi khi Kiên biết sắp được dẫn khách tham quan trở lại sau 5 tháng ngừng việc vì Covid-19.

Đoàn khách lần này là các y bác sĩ tuyến đầu tham gia chống dịch tại TP HCM đi tour khép kín đến Củ Chi trong ngày, khởi hành hôm 13/10. Không chỉ riêng Kiên mà gia đình anh cũng vui lây. Kiên kể cha mẹ đã nhắc anh phải dẫn tour này thật tốt, thật hay để tri ân các y bác sĩ đã hết lòng với TP HCM và cũng thể hiện lòng biết ơn vì họ đã giúp người thân trong gia đình Kiên khỏi Covid-19.

"Mình đi dẫn tour đến nay cũng 6-7 năm rồi nhưng ba mẹ ít khi dặn dò như vậy lắm, chuyến đi tới mang lại cho mình cảm xúc rất đặc biệt", Kiên bày tỏ.

Trung Kiên dẫn khách tham quan sau đợt nghỉ dịch. Ảnh: TSTtourist

Trước dịch bệnh, những hướng dẫn viên đi tour Củ Chi trong ngày như Kiên chỉ cần tìm hiểu và đọc lại những kiến thức cần thiết cho chuyến đi, còn hiện nay cần phải có thẻ xanh Covid-19, xét nghiệm âm tính với nCoV trước ngày khởi hành tour đồng thời chuẩn bị thêm kiến thức phòng dịch, đảm bảo an toàn cho du khách cũng như chính bản thân.

"Nếu trước nay mình chỉ lo chuẩn bị thức ăn sáng, áo mưa, nón, nước uống... cho khách thì nay phải kiểm tra kỹ trên xe đã có nước rửa tay, khẩu trang hay chưa", Kiên nói.

Từ trung tâm TP HCM đến Củ Chi khoảng 70 km, trên xe Kiên thuyết minh từng điểm đến khi đoàn đi qua đồng thời cũng tổ chức chương trình đố vui khiến tâm trạng khách thoải mái, vui vẻ. Khách đi tour lần này là người từ Thanh Hóa, Thái Nguyên vào công tác tại TP HCM nên rất thích nghe thông tin giới thiệu về địa phương, không chỉ khái quát điểm tham quan mà còn mở rộng ra toàn miền Nam để khách dễ hình dung về Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Dẫn tour chung đợt với Kiên lần này còn có đồng nghiệp Lý Thị Thùy An, kinh nghiệm hơn 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch nội địa. An kể tour du lịch cuối cô dẫn trước đợt dịch Covid-19 lần thứ tư là đoàn khách đi nghỉ dưỡng Phú Quốc dịp 30/4, từ đó công việc của cô dừng cho đến tháng 10.

"Trong 10 năm làm việc mình chưa bao giờ phải ở nhà nhiều như vậy. Thời gian nghỉ dịch mình cũng lo lắng về công việc nhưng vẫn luôn có sự chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng qua các lớp chia sẻ trực tuyến trong công ty về các tuyến du lịch cũ và mới. Mình thấy khá hồi hộp và chờ đợi khi được dẫn tour trở lại sau 5 tháng, nó giống như cảm giác lần đầu tiên mình được dẫn khách tham quan", An chia sẻ.

Thùy An giới thiệu món bánh ít cho khách miền Bắc tham quan tại chợ quê Củ Chi. Ảnh: TSTtourist

Tour khép kín lần này buộc An phải chuẩn bị kỹ hơn về thủ tục và các biện pháp an toàn, để tiết kiệm thời gian cho khách check in. Công ty lữ hành nơi An làm việc đã chuẩn bị sẵn những mã QR khai báo y tế tại điểm đến cho khách.

Những vật dụng mang hành nghề mang theo cũng khác với bình thường, lúc nào cũng phải có nước rửa tay, khẩu trang. Chỗ ngồi của khách trên xe, nơi ăn uống cũng phải được bố trí phù hợp; các dụng cụ ăn uống, nước chấm cũng nhắc trước với nhà hàng chuẩn bị riêng cho từng khách. Và quan trọng là hướng dẫn viên luôn phải sẵn sàng tâm lý nếu trong đoàn có trường hợp bất ngờ xảy ra.

Sau một thời gian dài không được làm công việc yêu thích, cả Kiên và An nói mình tràn đầy năng lượng khi dẫn khách đi tham quan Củ Chi, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm dẫn tour an toàn trong mùa dịch. Kiên nhận thấy du khách đi tour đã có thay đổi về thói quen khi đi du lịch, chẳng hạn họ có những ngại ngùng nhất định khi tập trung đông để chụp hình hoặc tham quan. Đổi lại họ cũng rất hào hứng và mong muốn được đi du lịch sau thời gian dài giãn cách xã hội.

"Tinh thần tươi vui của du khách là động lực và niềm khích lệ tinh thần cho anh em hướng dẫn viên tụi mình làm việc thật hăng say", Kiên nói trong suốt quá trình tham quan, tất cả khách đều đeo khẩu trang nên không dễ biết mặt nhau, anh luôn cố gắng chăm sóc và hỗ trợ cho mọi người trong đoàn nhiều nhất có thể.

Du khách rửa tay khử khuẩn trước khi lên xe đi tham quan. Ảnh: TSTtourist

Từ 19/9 đến nay, ngành du lịch TP HCM đã tổ chức thành công 20 chương trình du lịch thí điểm là các tour khép kín tri ân y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nhiều hướng dẫn viên đã quay trở lại với công việc và các doanh nghiệp lữ hành cũng tái khởi động các văn phòng bán tour cũng như dịch vụ du lịch trên toàn quốc.

Ghi nhận tại một số doanh nghiệp lữ hành tại TP HCM, số nhân viên được điều động đi làm lại trong tháng 10 đạt khoảng 40%, đảm bảo yêu cầu giãn cách an toàn trong suốt quá trình làm việc. Với các điểm tham quan tại vùng xanh ngày càng mở rộng, các tour du lịch dành cho hội nhóm, gia đình, doanh nghiệp, đoàn thể đã sẵn sàng phục vụ du khách TP HCM. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang đẩy mạnh các tour tại những tỉnh thành, đảm bảo nhu cầu du lịch cuối năm cho du khách.

TP HCM đã lên kế hoạch khôi phục ngành du lịch với 3 giai đoạn, dự kiến từ 1/11 sẽ mở lại liên tỉnh. Trước đó, từ trung tuần tháng 9, TP HCM đã mở tour nội tỉnh đầu tiên đi Củ Chi và Cần Giờ. Ngày 18/10, tour ngoại tỉnh đầu tiên của TP HCM đi Tây Ninh chinh phục cáp treo Vân Sơn được tổ chức với sự tham gia của gần 100 người. Sắp tới, du lịch TP HCM sẽ mở rộng đến các địa phương như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...

Huỳnh Nhi