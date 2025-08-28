VNeID khó truy cập sau thông tin người dân được tặng tiền

Tối 28/8, nhiều người không thể đăng nhập vào ứng dụng định danh điện tử VNeID sau thông tin mỗi công dân Việt Nam được nhận 100.000 đồng.

Từ 21h, nhiều người phản ánh khi vào VNeID, ứng dụng hiện thông báo lỗi "Hệ thống đang bảo trì. Vui lòng thử lại sau". Một số cho biết sau khi nhập mật khẩu hoặc dùng nhận dạng khuôn mặt, phàn mềm ở chế độ chờ đợi và không có phản hồi. "Gia đình tôi có 5 người, đăng nhập các tài khoản khác nhau trên 5 máy nhưng đều không được", anh Minh Hải ở phường Đại Mỗ (Hà Nội) nói.

Tới 23h, tình trạng không thể đăng nhập vẫn xảy ra, nhiều khả năng do hệ thống quá tải khi có quá nhiều người cùng lúc mở ứng dụng.

Ứng dụng VNeID khó truy cập tối 28/8. Ảnh: Tuấn Hưng

Lần gần nhất ứng dụng định danh điện tử khó truy cập trên diện rộng trong nhiều giờ là ngày 30/6. Khi đó, người dân muốn mở VNeID để theo dõi việc cập nhật quê quán sau khi sáp nhập địa phương và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.

Để thuận tiện cho việc nhận khoản tiền nói trên, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID

Các bước tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNeID đã được định danh điện tử VNeID cấp 2.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn An sinh xã hội ở mục Nhóm dịch vụ, nhập mật khẩu bảo mật 6 số hoặc sử dụng nhận dạng khuôn mặt, vân tay nếu đã tích hợp trước đó.

Bước 3: Tại đây, người dùng nhấn vào biểu tượng dịch vụ Mobile Money hoặc ngân hàng mà mình đang sử dụng. Trong trường hợp không có ngay ở màn hình chính, có thể nhập tên ngân hàng vào ô tìm kiếm. Nhấn tích vào ô "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" và chọn tiếp tục.

Bước 4: Sau khi chọn ngân hàng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin bao gồm số tài khoản ngân hàng và số CMND 9 số nếu người dùng sử dụng giấy tờ này để đăng ký tài khoản trước đó.

Bước 5: Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Lưu ý, tài khoản ngân hàng phải trùng tên đăng ký, các thông tin về CCCD và CMND 9 số (nếu có) với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Tuấn Hưng