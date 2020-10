Hướng dẫn sử dụng bếp gas đảm bảo an toàn cháy nổ

Những thông tin về cách sử dụng gas và bếp gas an toàn vừa được giới thiệu trong chương trình "An toàn phòng cháy, chữa cháy", phát sóng trên Kênh 1, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Theo chuyên gia của chương trình, các vụ nổ khí gas tại gia đình thường xảy ra do nhiều nguyên nhân. Trong đó, dây dẫn nối bình gas với bếp được xem là nguyên nhân dễ gây ra cháy nổ gas nhất. Làm từ chất liệu cao su, dây dẫn có thể bị rò rỉ sau thời gian sử dụng lâu, hoặc bị gập xoắn, dầu mỡ rơi bắn vào, chuột cắn... Để đảm bảo an toàn nên mua dây dẫn chính hãng. Kiểm tra dây thường xuyên, tránh để dây gập, xoắn, thay mới theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Gioăng van không kín, van hỏng, lỏng; các mối nối giữa dây dẫn với bình gas và bếp lỏng lẻo cũng là nguyên nhân gây rò rỉ gas. Trong trường hợp này cần kiểm tra chỗ nối van điều áp và bình hay van với ống dẫn, bằng cách thử bằng bọt xà phòng. Thay van mới nếu đã cũ, hỏng và xiết chặt các mối nối để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân thứ ba là không khóa gas sau khi đun nấu hoặc khóa sai quy trình. Nhiều bà nội trợ tắt bếp rồi mới khóa van bình gas, mà không biết gas vẫn còn trong đường ống dẫn. Cũng có những trường hợp chỉ khóa bình gas, không tắt bếp dẫn tới gas khóa chưa kỹ, rò rỉ ra ngoài... Quy trình đúng là khóa van bình lại, sau đó chờ lửa đốt hết phần gas còn trong ống dẫn rồi tắt bếp đúng vị trí.

Những tình huống vô ý khi đun nấu cũng có thể gây nổ khí ga. Khi đun nấu bằng bếp gas, nên tránh gió thổi trực tiếp vào bếp. Không để giấy tờ, giẻ bắc nồi, chai nhựa cạnh bếp để tránh bị bắt lửa. Tuyệt đối không để thuốc diệt côn trùng gần ngọn lửa, không xịt thuốc dưới gầm bếp hoặc gần bếp lửa đang cháy. Một lỗi bất cẩn từ người sử dụng là không chú ý đến bếp khi đun nấu. Nhiều trường hợp quên bếp đang đun, dẫn đến nồi bị cháy khét, để gió tạt hoặc nước trào xuống bếp gây tắt lửa, trong khi gas vẫn bơm ra liên tục mà không được đốt cháy.

Ngoài ra, bình gas, bếp gas cũ, kém chất lượng cũng là nguyên nhân gây cháy nổ. Việc nổ gas do bình hiếm xảy ra, trừ trường hợp bình gas bị sang chiết trái phép, không đảm bảo chất lượng, bình quá hạn sử dụng nhưng không được thu hồi về nhà sản xuất mà vẫn quay vòng. Nổ gas do bếp cũng ít xảy ra, nhưng việc đun nấu bằng các bếp đã cũ, hoen rỉ, bếp để bẩn, mâm chia lửa sai khớp... cũng dễ dẫn đến rò rỉ gas, gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên mua bình gas, bếp gas mới của các thương hiệu; vệ sinh bếp gas sạch sẽ, thường xuyên để tiết kiệm gas và phát hiện các trục trặc nếu có.

Những số tiếp theo của chương trình "An toàn phòng cháy, chữa cháy" sẽ được phát sóng lúc 7 giờ 20 thứ bảy hàng tuần, phát lại vào 14 giờ 15 thứ ba và 7 giờ 40 thứ tư tuần kế tiếp, trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).

