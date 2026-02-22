Hướng dẫn chọn đúng nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025

Mấy năm nay vì nhận thêm việc cộng tác bên ngoài, cuối mỗi năm tôi phải tự thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay vì ủy quyền cho công ty làm giúp.

Mọi việc có lẽ đã thuận lợi hơn nếu ngay từ đầu tôi nộp hồ sơ đúng cơ quan tiếp nhận. Vì chọn sai nơi nộp, tôi mất khá nhiều thời gian, có lúc nản lòng và gần như muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nghĩ đến khoản tiền được hoàn lại, tôi cố gắng kiên nhẫn làm theo hướng dẫn của cán bộ chuyên trách thuế và chờ đợi kết quả.

Năm nay, tôi tiếp tục phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vì muốn tránh lặp lại những sai lầm và khúc mắc trước đây, kính mong quý báo tư vấn giúp tôi xác định đúng nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025, nhằm hoàn tất thủ tục nhanh gọn và sớm nhận được tiền hoàn thuế. Xin chân thành cảm ơn.

Độc giả Cẩm Lam

>>Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn