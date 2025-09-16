Hướng dẫn check in ở sân bay không cần làm thủ tục tại quầy

Hành khách đi máy bay không gửi hành lý có thể check in bằng ứng dụng VNeID, kiốt ở sân bay và qua website/app của hãng hàng không từ 1/12.

Theo quy định mới, từ 1/12, hành khách không có hành lý ký gửi sẽ phải làm thủ tục kiểm tra an ninh, lên tàu bay bằng sinh trắc học trên VNeID hoặc các hình thức khác, gồm hệ thống kiốt tự phục vụ tại sân bay, website và ứng dụng của các hãng hàng không.

Dưới đây là các cách làm thủ tục không qua quầy, theo hướng dẫn từ Cục Hàng không, các hãng hàng không và admin của diễn đàn hàng không với hơn 171.000 thành viên.

Làm thủ tục qua ứng dụng VNeID

Phần làm thủ tục trực tuyến trong ứng dụng VNeID.

Để làm thủ tục trực tuyến trên VNeID, hành khách cần cài đặt ứng dụng với tài khoản VNeID định danh mức 2. Các hãng hàng không tại Việt Nam cho phép check in qua ứng dụng này gồm Vietnam Airlines (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) và Vietjet Air. Các bước thực hiện:

Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID

Bước 2: Chọn Dịch vụ khác

Bước 3: Chọn Dịch vụ hàng không

Bước 4: Chọn Check in online và hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air. Điền mã đặt chỗ, họ tên và các thông tin yêu cầu.

Lưu ý: Nếu điện thoại của hành khách chưa cài đặt ứng dụng của hãng hàng không hoặc chưa cập nhật phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng sang Apple Store hoặc CH Play để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản.

Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng hãng hàng không để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 6: Chọn Thực hiện eKYC, hệ thống chuyển sang chụp ảnh, đối chiếu khuôn mặt.

Bước 7: Sau khi đã check in online, đến sân bay hành khách chỉ cần quét mặt tại cửa an ninh, cửa lên máy bay, không cần xuất trình giấy tờ nào khác (trong điều kiện hệ thống ổn định). Đây là công nghệ boarding bằng khuôn mặt Face ID Boarding giúp tiết kiệm thời gian, không cần trình giấy tờ nhiều lần.

Hệ thống sinh trắc học ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hạ Giang Làm thủ tục trên ứng dụng (app) và website hãng hàng không Bước 1: Điền các thông tin mã số đặt chỗ và họ của hành khách. Bước 2: Chọn chuyến bay.

Bước 3: Chọn danh sách hành khách cần làm thủ tục và điền thông tin cho từng hành khách.

Bước 4: Xác nhận và đồng ý với quy định hành lý hạn chế vận chuyển.

Bước 5: Màn hình hiển thị thông báo làm thủ tục thành công với vị trí chỗ ngồi được hệ thống chọn mặc định (không tính phí).

"Lựa chọn khác" để chọn chỗ ngồi khác hoặc mua dịch vụ bổ sung như hành lý và suất ăn. Sau khi kiểm tra thông tin dịch vụ bổ trợ, hành khách thanh toán cho dịch vụ đã chọn.

Bước 6: In hoặc download thẻ lên máy bay. Hoàn thành bước này, hành khách đã thực hiện xong việc check in online và đủ điều kiện tới cửa an ninh. Nhưng tại cửa an ninh, hành khách vẫn phải trình giấy tờ tùy thân.

Trong trường hợp không dùng giấy tờ tùy thân, tại màn hình thông báo hoàn tất làm thủ tục (bước 5), hành khách chọn Xem thẻ lên máy bay, rồi Xác thực eKYC và chọn Thực hiện ngay để xác thực danh tính và tiếp tục thực hiện như làm thủ tục bằng ứng dụng VNeID.

Làm thủ tục tại các kiốt ở sân bay

Kiot hãng hàng không nằm ở nhiều sân bay khắp Việt Nam. Ảnh: VNA

Hành khách tìm kiốt làm thủ tục tại ga khởi hành của sân bay (gần khu vực quầy làm thủ tục) hoặc tham khảo hướng dẫn của nhân viên tại nhà ga. Các bước cụ thể gồm:

- Bước 1: Chọn ngôn ngữ

- Bước 2: Nhập thông tin mã đặt chỗ hoặc số vé điện tử hoặc số thẻ khách hàng thường xuyên (nếu khách đã cung cấp số thẻ hội viên khi đặt chỗ)

- Bước 3: Chọn khách cần làm thủ tục

- Bước 4: Chọn chỗ ngồi trên chuyến bay

- Bước 5: Mua thêm hành lý tính cước nếu số kiện hành lý ký gửi vượt quá tiêu chuẩn miễn cước. Một số sân bay cho phép mua thêm hành lý tại kiot.

- Bước 6: In thẻ lên tàu và thẻ hành lý.

- Bước 7: Vào thẳng khu vực an ninh soi chiếu/ xuất nhập cảnh (vẫn cần phải trình giấy tờ cá nhân).

Hành khách tự làm thủ tục tại kiốt trong khoảng thời gian từ 6 tiếng đến 45 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa và từ 6 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế. Hành khách lưu ý chuẩn bị và mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết cho toàn bộ hành trình.

Các hành khách không thể làm thủ tục tại kiốt gồm: Hành khách đi cùng trẻ em dưới hai tuổi; khách cần được kiểm tra lại một số thông tin; hành khách đoàn trên 4 người đối với chuyến bay nội địa; hành khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt.

Tham khảo thông tin hãng hàng không để biết nơi nào có đặt kiốt.

Check in sân bay bằng VNeID Hướng dẫn check in bằng VNeID của Vietnam Airlines. Nguồn: Xtrip

Lưu ý

- Cần cập nhật VNeID và ứng dụng hãng bay phiên bản mới nhất.

- Vẫn nên mang theo CCCD/hộ chiếu còn hạn đề phòng phát sinh vấn đề.

Tại Việt Nam, công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID được thực hiện tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Đà Nẵng và sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Điều này thay thế cho việc xuất trình giấy tờ trước đây. Vị trí các điểm làm thủ tục sinh trắc học nằm liền các làn kiểm tra an ninh sinh trắc học và tại các cửa ra tàu bay.

Tâm Anh