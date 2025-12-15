Hướng dẫn cập nhật thông tin cư trú trên VNeID

Người dùng có thể cập nhật địa chỉ thường trú, tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tới một triệu đồng nếu không thể xuất trình được thông tin từ 15/12.

Từ ngày 15/12, Nghị định 282 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình chính thức có hiệu lực. Một trong các điều khoản là công dân có nghĩa vụ xuất trình thông tin cư trú khi lực lượng chức năng yêu cầu. Nếu không thể cung cấp, mức phạt có thể là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng với cá nhân và gấp đôi với tổ chức.

Ngoài giấy tờ xác nhận cư trú như truyền thống, người dùng có thể xuất trình thông tin qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Để tính năng hoạt động, tài khoản cần đảm bảo đã định danh điện tử mức độ 2 (đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an) và ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Tuấn Hưng - Trường Giang