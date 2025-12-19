'Đề thi viết thư UPU năm 2026 hay nhất từ trước tới nay'

Đề thi viết thư quốc tế UPU năm 2026 về sự kết nối của con người giữa thời đại số, được các chuyên gia đánh giá rất thời sự với nhân loại và Việt Nam.

Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) diễn ra sáng ngày 19/12 tại Hà Nội, với chủ đề "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người là cần thiết trong thế giới số".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, trưởng Ban giám khảo tại Việt Nam, nhận xét đề thi hàng năm của UPU vốn hay vì đều đề cập đến những vấn đề lớn của toàn cầu. Nhưng đề thi năm 2026 là "hay nhất từ trước tới nay".

Ông nhận định đây là thời đại kết nối và kỷ nguyên số, nhưng bản thân con người đang bị mất kết nối. Thậm chí, họ có thể "mất nhau ngay khi ở bên nhau", ví dụ như những gia đình ngồi cùng nhau khi sinh hoạt, nhưng mỗi người một điện thoại, một việc riêng.

Nhà thơ tin rằng không chỉ cá nhân mà các quốc gia cũng cần sự kết nối, để từ đó dẫn tới sự thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, không còn "chiến tranh, máu chảy, nỗi bi thảm của con người".

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình cho rằng chủ đề năm nay sẽ là mảnh đất màu mỡ để học sinh sáng tạo. Nhà thơ, TS giáo dục Nguyễn Thị Anh cũng đánh giá đề rất hay, trong bối cảnh các bạn trẻ sử dụng công nghệ như hơi thở hàng ngày.

Bà Anh nhìn nhận đây như một đề nghị luận xã hội quốc tế, nên học sinh hãy bắt đầu lá thư như khi viết văn nghị luận: dùng trải nghiệm, quan sát, cảm xúc thật sự. Ngoài ra, các em nên tìm thêm con số, thông tin để lý giải sự "lỏng lẻo" trong kết nối của con người và những hệ lụy.

Học sinh trường THCS Chu Văn An, Hà Nội, tại lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55, sáng 19/12. Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Từ kinh nghiệm đã hai lần đoạt giải cấp quốc gia, Lê Minh Anh, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, rút ra bí quyết rằng hãy là chính mình, dùng lời văn thật và chân thành trong thư. Ngoài ra, thí sinh cần nghiên cứu kỹ chủ đề để chọn được thông điệp và vai vế người nhận/người gửi, tạo dấu ấn cá nhân cho bài.

Năm 2026 là lần thứ 38 cuộc thi viết thư UPU được tổ chức ở Việt Nam. Đề yêu cầu thư viết dưới dạng văn xuôi, dài không quá 800 từ, chưa được đăng báo hoặc in sách.

Học sinh gửi thư bằng cách đóng phong bì, dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ, gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng qua hệ thống bưu cục của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Thời gian nhận thư là từ 19/12 đến 5/3/2026 (tính theo dấu Bưu điện).

Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, ba giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng, 10 giải Khơi nguồn ý tưởng. 10 trường tham gia tích cực, chất lượng và sáng tạo nhất sẽ nhận giải Tập thể.

Bức thư đạt giải nhất quốc gia sẽ được gửi đi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ, kèm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Năm nay, thư gửi đạo diễn James Cameron của Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã vượt qua hơn 1,6 triệu bài thi để giành giải nhì quốc tế.

Với câu hỏi "Tưởng tượng bạn là đại dương, hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt", Khuê hóa thân thành Đại Dương, dùng hàng loạt động từ và tính từ mạnh để diễn tả tình trạng khẩn cấp của đại dương, khẩn cầu vị đạo diễn nổi tiếng làm một bộ phim để thức tỉnh nhân loại.

Khánh Linh