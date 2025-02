Hướng dẫn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền mới của Bộ Công an

Bộ Công an ra hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính với công dân theo 5 nhóm nhiệm vụ mà Bộ bắt đầu tiếp nhận giải quyết, từ 1/3.

Ngày 27/2, Bộ Công an cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/3. Ngành công an sẽ giảm tầng nấc, cấp trung gian để "tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả".

Bộ Công an sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ các bộ, ngành, gồm: an toàn thông tin mạng; bảo đảm an ninh hàng không; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Để vận hành không bị gián đoạn, Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới và ra hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực mới như dưới đây.

Thủ tục hành chính trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

