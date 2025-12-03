Hướng dẫn các điểm vui chơi ở Phú Quốc không bị ảnh hưởng bởi sự cố điện

TP HCMDu khách có thể chọn các hoạt động ngoài trời, trải nghiệm biển và khám phá đời sống địa phương trong bối cảnh một số khu vực ở Phú Quốc mất điện.

Từ ngày 29/11, sự cố cáp ngầm 110 kV tuyến Hà Tiên - Phú Quốc khiến nhiều khu vực như Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ Bắc đảo mất điện trên diện rộng. Tuy nhiên, nhiều điểm tham quan và dịch vụ vẫn vận hành ổn định nhờ máy phát điện dự phòng.

Thanh Bình, hướng dẫn viên tại Phú Quốc, gợi ý du khách chọn các hoạt động ngoài trời, trải nghiệm biển và khám phá đời sống địa phương - những hoạt động không bị ảnh hưởng bởi sự cố điện tại địa phương.

Tham gia tour biển và các hoạt động ngoài trời

Theo hướng dẫn viên Nam, các hoạt động biển ít bị ảnh hưởng bởi sự cố điện. Bãi Sao, Bãi Kem, Bãi Trường khách ổn định nhờ cảnh quan tự nhiên và chuỗi dịch vụ đơn giản, không đòi hỏi điện năng cao. Du khách chủ yếu tắm biển, chụp ảnh, chơi các môn thể thao nước như SUP, kayak hoặc lặn ngắm san hô ven bờ.

Du khách theo dõi trình diễn ván bay nước tại Phú Quốc. Ảnh: Bùi Văn Hải

Tại các điểm dã ngoại như Suối Tranh và suối Đá Bàn, du khách thích trekking, ngâm nước suối và picnic trong rừng. Đa số dịch vụ bán hàng sử dụng bếp gas, đèn sạc. Nhóm khách gia đình, khách trẻ chọn buổi sáng để tránh nắng gắt, anh Bình cho biết.

Trong khi đó, làng chài Hàm Ninh, các quán hải sản ven biển vẫn nhộn nhịp khách. Ngư dân cho biết hoạt động sơ chế, nướng, hấp đều dùng bếp truyền thống.

Theo hướng dẫn viên, các điểm ngắm hoàng hôn như Sunset Sanato, bãi Ông Lang và Mũi Dinh Cậu đông khách buổi chiều. Du khách dạo bộ, thưởng thức đồ uống, chụp ảnh theo nhóm.

Du khách trekking khám phá rừng Phú Quốc. Ảnh: Thanh Bình

Các công ty tổ chức tour cano cho biết hoạt động lặn ngắm san hô ở Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút, Hòn Gầm Ghì và Hòn Thơm vẫn diễn ra đúng lịch. Cano sử dụng nhiên liệu riêng, không phụ thuộc điện từ bờ. Tour thường gồm lặn ngắm san hô, câu cá, ăn trưa trên tàu. Một số tàu du lịch trang bị đá lạnh và bếp gas phục vụ khách.

Kayak và SUP tại Cửa Cạn, bãi Ông Lang là lựa chọn phù hợp với nhóm bạn trẻ.

Trải nghiệm văn hóa - đời sống địa phương

Theo hướng dẫn viên, chợ đêm Phú Quốc vẫn mở cửa hằng tối. Các gian hàng dùng đèn pin, đèn sạc hoặc máy phát nhỏ để chiếu sáng. Du khách có thể dạo một vòng trong chợ đêm Dương Đông, khám phá ẩm thực địa phương với các loại hải sản phong phú, đồ nướng, các món ăn vặt đa dạng như kem dừa, kem cuộn Thái Lan, các loại đậu phộng rang tẩm vị. Chợ đêm Phú Quốc nằm ở ngã 3 đường Bạch Đằng - Nguyễn Đình Chiểu. Chợ hoạt động từ 17h-23h.

Các trang trại hồ tiêu, cơ sở sản xuất mật ong, vườn sim tại Cửa Dương và Gành Dầu tiếp tục đón khách nhờ mô hình tham quan ngoài trời. Du khách tìm hiểu quy trình trồng tiêu, thử mật ong, mua rượu sim đặc sản. Những hoạt động này không sử dụng thiết bị điện phức tạp.

Nhà thùng nước mắm - một trong những đặc sản nổi tiếng cũng là một lựa chọn cho du khách đến tham quan. Khu vực ủ chượp và nhà kho chủ yếu sử dụng ánh sáng tự nhiên. Du khách có thể nghe giới thiệu quy trình ủ cá cơm và chọn mua quà mang về.

Lựa chọn điểm tham quan có hệ thống dự phòng

Nhà tù Phú Quốc - điểm tham quan lịch sử quan trọng của đảo vẫn đón khách bình thường nhờ hệ thống máy phát dự phòng đảm bảo vận hành ổn định cho khu mô phỏng và khu trưng bày. Theo nhân viên hướng dẫn, hiện lượng khách không thay đổi nhiều so với trước khi xảy ra sự cố điện.

Khu vui chơi ở phía Bắc đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Bùi Văn Hải

Bắc đảo đang là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất, song phần lớn điểm vui chơi tại đây đều có máy phát dự phòng để phục vụ du khách. Phú Quốc United Center hay "thành phố không ngủ" là tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất đảo với nhiều hoạt động diễn ra xuyên đêm. Khu vực này quy tụ trung tâm mua sắm, phố ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, quán bar, chợ đêm và các không gian dạo bộ sôi động. Nhờ vận hành theo mô hình "một điểm đến - mọi trải nghiệm", du khách có thể vui chơi, ăn uống, xem show hoặc tham gia lễ hội bất cứ thời điểm nào trong ngày mà không lo thiếu lựa chọn.

Nhiều khu nghỉ dưỡng lớn ở Bắc đảo cũng đầu tư máy phát công suất lớn từ trước, nên hồ bơi, nhà hàng và khu spa vẫn mở cửa bình thường. Du khách dành nhiều thời gian hơn trong khuôn viên để tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng thay vì di chuyển xa.

Lưu ý

Hướng dẫn viên Thanh Bình cho biết du khách nên ưu tiên khám phá khu Nam đảo Phú Quốc trong thời gian này. Khu vực ít bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện, nhiều điểm tham quan ngoài trời, bãi biển và resort lớn có hệ thống máy phát dự phòng, giúp trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi và ẩm thực diễn ra thuận lợi.

Các đơn vị lữ hành tại Phú Quốc khuyến nghị du khách chuẩn bị pin dự phòng. Khi đặt phòng, nên hỏi trước về hệ thống điện dự phòng để bảo đảm trải nghiệm.

Tuấn Anh