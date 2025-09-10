Hunter Douglas Indochina tham gia thi công sân bay tại Campuchia

Hunter Douglas Indochina - chi nhánh tại Việt Nam của tập đoàn đa quốc gia Hunter Douglas là đơn vị cung cấp vật liệu và thi công phần trần sân bay quốc tế Techo tại Phnom Penh, Campuchia.

Sân bay Techo có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, do Foster + Partners (Anh) thiết kế. Công trình được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương - du lịch mới của Campuchia và khu vực.

Một trong những hạng mục quan trọng của sân bay này là hệ trần nhôm kiến trúc với diện tích hơn 170.000 m2, gồm gần 400.000 thanh trần khác nhau, cùng hơn 10.000 m2 ốp trần và tường. Yêu cầu kỹ thuật cao khiến việc gia công - lắp đặt phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Là đơn vị đảm nhận thi công, đội ngũ kỹ sư Hunter Douglas tại Việt Nam cho biết đã quy đổi hơn 80% khối lượng thiết kế phi tiêu chuẩn thành các module chuẩn hóa. Giải pháp này vừa giữ ý tưởng kiến trúc, vừa giúp rút ngắn tiến độ và tiết kiệm khoảng 40% ngân sách cho chủ đầu tư. Toàn bộ hạng mục được hoàn thiện trong 1,5 năm.

Sân bay quốc tế Techo tại Phnom Penh (Campuchia) vận hành ngày 9/9. Ảnh: Hunter Douglas Indochina

Không chỉ thiết kế giải pháp và triển khai tại công trường, toàn bộ hệ trần nhôm phục vụ dự án được sản xuất tại nhà máy Hunter Douglas Indochina ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương cũ), sau đó vận chuyển sang Phnom Penh để lắp đặt. Chuỗi công việc, từ nghiên cứu giải pháp, thiết kế kỹ thuật, sản xuất đến quản lý thi công do đội ngũ kỹ sư, nhân sự người Việt Nam thực hiện, theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của tập đoàn.

Khi đi vào khai thác, nhà ga Techo dự kiến đón lượng khách tăng dần theo các giai đoạn. Hệ trần nhôm kiến trúc - một trong những điểm nhấn thị giác của không gian có dấu ấn từ công đoạn thiết kế đến lắp đặt của đội ngũ người Việt Nam.

Công nhân của Hunter Douglas Indochina thi công hạng mục trần nhôm tại sân bay Techo. Ảnh: Hunter Douglas Indochina

Hunter Douglas Indochina có gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, với văn phòng ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Phnom Penh. Doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án hàng không trong nước như Nội Bài, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Phú Bài, Đà Nẵng, Điện Biên... Kinh nghiệm này là cơ sở để đơn vị nhận gói thầu tại Techo và nhiều hơn thế nữa trong tương lai.

Hunter Douglas là tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại hơn 100 nước trên thế giới. Trong mạng lưới đó, nhân sự người Việt Nam tại Hunter Douglas Indochina đảm nhận nhiều vị trí từ nghiên cứu, thiết kế đến quản lý sản xuất và giám sát thi công. Việc doanh nghiệp được các đối tác quốc tế như Foster + Partners và CAIC (chủ đầu tư) lựa chọn góp phần khẳng định năng lực tham gia các dự án phức tạp quy mô lớn của đội ngũ nhân sự tại Việt Nam.

Khối nhà ga chính được tổ hợp từ hàng trăm nghìn thanh trần khác nhau do Hunter Douglas Indochina thi công. Ảnh: Hunter Douglas Indochina

Sân bay quốc tế Techo rộng 2.600 ha tại Kandal - Takeo, đạt chuẩn 4F, đón được Airbus A380 và Boeing 747. Công suất từ 13 triệu khách mỗi năm giai đoạn đầu, dự kiến tăng lên 50 triệu khách vào 2050. Techo được kỳ vọng thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư của Campuchia.

